信用卡「沒核卡」森77　代辦業務遭3煞持槍押走…逼簽30萬元本票

記者陳豐德／新北報導

新北市中和一名專門代辦信用卡的業務陳姓男子，上個月替一名蔡姓男子辦信用卡沒核卡，期間還聯繫蔡男介紹的友人攬客，蔡男以此為由持道具槍強押他上車，載到泰山的汽車旅館逼簽30萬元本票、轉帳15萬元，隨後丟包在新莊，警方循線將犯案的蔡男等3人查緝到案。訊後依強盜罪嫌送辦。

▲代辦信用卡沒核卡，中和一名業務被持槍押走強逼簽下30萬元本票。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，陳男（29歲）是信用卡代辦業務，1個月前在朋友的介紹下認識蔡男（25歲），替他辦了代辦了信用卡，並透過蔡男介紹又替他的友人代辦，但蔡男不滿最終信用卡沒核卡，且期間略過他直接跟友人聯繫，一氣之下決定教訓陳男。

上月28日蔡男再以辦信用卡為理由，邀約陳姓業務到中和景德街碰面，並夥同2名友人持道具槍強押業務上車，再往泰山的汽車旅館，以錄影方式脅迫簽立30萬元本票，並要他將女友帳戶的15萬元轉過來，最後將他丟包在新莊新北大道上，業務隨即到派出所報案。

警方擴大調閱監視器後，鎖定涉案車輛為租賃車牌，29日凌晨3時許在台北市文山區將蔡姓主嫌等3人查緝到案，並當場查獲犯案用道具槍1把、道具彈夾1個、道具子彈5顆、本票1張、借款契約書3張、新台幣9200元、台北富邦金融卡1張等證物，全案訊後依照強盜罪嫌移送偵辦。

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▼嫌犯所持的道具槍。（圖／記者陳豐德翻攝）