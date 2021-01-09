白宮驚爆「美國也現變種病毒」　莊人祥澄清：已被美CDC打臉

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

傳出白宮最新調查報告指美國可能已經出現本土「美國變種病毒」且傳染力高出50%。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（9）日回應，美國疾病管制暨預防中心（CDC）已經出來打臉這件事情，美國並未發現類似英國變種或者南非變種病毒，根本沒有所謂「美國變種病毒株」。

根據CNN報導，白宮疫情特別工作組（White House coronavirus task force）3日向各州報告，秋冬疫情擴散的速度幾乎達到春夏的2倍速度，這種加速現象顯示，除了已知的英國變種病毒，很可能已經有「美國變種病毒」已經在美國傳播，而且傳染力可能高出50%。

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有媒體提問，若美國也發生變種病毒，是否還要再加強境管？莊人祥回應，該訊息已經被美國CDC打臉。他解釋，該報告僅指出發現美國疫情急速上升，懷疑是否有變種病毒發生「僅為一個推論」。而美國CDC已經特別出面說明，並未看到疑似變種情況。

莊人祥分析，近期美國疫情處於高峰，推估受到聖誕節假期民眾活動、總統大選爭議等情況影響，整體處於不利情況，但說到底相關防護建議也不變，仍是戴好口罩，維持社交距離。