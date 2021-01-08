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半熟女徒弟嫁「80歲身障老中醫」！被針灸征服…燦笑：餘生多指教

記者鄭思楠／綜合報導

貴州遵義7日的一場婚禮，在當地引起很大的轟動。當天，一名80歲的老人坐在輪椅上，迎娶了42歲的新娘。據悉，老人是位老中醫，膝下沒有子女。而新娘子今年42歲，在某精神病院工作。她在婚禮上真情告白稱，自己是帶兒子治病的時候認識這位老中醫的，並被他的醫術所折服，然後有了以身相許的念頭。

▲▼42歲女徒弟帶子嫁80歲身障老中醫。（圖／翻攝自沸點新聞）

▲42歲女徒弟帶子嫁80歲身障老中醫。（圖／翻攝自沸點新聞）

據《沸點新聞》報導，一位年輕人在舞台狂讚，這位老中醫姓穆，是一名殘疾人，他還是盛讚穆先生是殘疾人的典範，是男人的翹楚。

據穆先生表示，新娘是自己的徒弟，今年42歲。新娘也在現場介紹了自己和穆先生相識的經過，2016年，她的兒子有典型的精神發育遲滯，腿腳也有一些殘疾，然後就帶著兒子慕名找上穆先生，讓他幫兒子做針灸。自此，兩人就相識了，直到後來相知。

▲▼42歲女徒弟帶子嫁80歲身障老中醫。（圖／翻攝自沸點新聞）

▲阿公面無表情。（圖／翻攝自沸點新聞）

婚禮現場，新娘發表了一番動情的講話，「若無相欠，怎會相見？我也不知道上輩子是他欠我的還是我欠他的。今生我們是結婚了，相結合了，我就希望我們的餘生，希望餘生，穆先生多多關照。」

據穆先生的另一名男徒弟表示，新娘今年42歲，兩人的結合是為了傳承針灸事業，「因為這位師妹（新娘）很有責任心、事業心，也很有能力，這是諸多師兄弟都不具備的。」男徒弟還透露，穆先生並無子女，網傳的新娘已經懷孕也是假的。

▲▼42歲女徒弟帶子嫁80歲身障老中醫。（圖／翻攝自沸點新聞）

▲婚禮引起很大的討論度。（圖／翻攝自沸點新聞）

這一場婚姻也引起了很多網友的關注，不少網友都對此不看好，發表了自己的看法，「八十歲的老頭子，人家圖你什麼？是看上你的輪椅了」 、「餘生多關照？餘了多少，誰關照誰？簡直是鬼迷心竅？」 、「各取所需吧，我不相信是為了愛情」 、「老爺子肯定是大戶人家，不然這個女的會嫁給他？都可以當她爺爺了」。

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