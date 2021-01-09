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萊豬進口師生怕怕！　台大校務會議提設「校內萊劑規範」

▲▼ 台大校務會議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣大學今日召開校務會議。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中央開放含有萊克多巴胺的美豬進口，台灣大學今（9日）召開校務會議，會中有校務會議代表連署提案，要求校方應確立明確且有效的管理辦法，防堵含有萊劑的食物進入校園。提案最終由台大校長管中閔裁示，該案授校內權膳食委員會，召集管理單位、提案人等審視、辦法及契約等，執行辦法與成果將於下次校務會議報告。

該提案連署人指出，政府從美牛進口，到開放美豬等，未標示是否含有「萊克多巴胺」等瘦肉精，為維護台大校園食安與教職生健康，就校園食物來源、萊劑檢測、廠商管理與罰則，學校必須訂訂杜絕萊劑的辦法，甚至應做到「零檢出」。

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台大膳食安全管理委員會在會議上進一步分析，目前教育部已通令校園須使用國產肉品，但若校內食品要送外檢驗，成本更恐高達230萬元，建議學校提撥相關經費，委託學校食科所或農學院團隊訂旗幟學校餐飲場所抽測檢驗。

管中閔最後表示，檢驗技術面仍要考慮可行性及合理性，但為維護校園教職員工生的健康，在不違反大學法及中央法規等情況下，該案將由校內膳食委員會邀集各管理攤位、臨時提案代表等審視現有各項規範，必要時得訂定或修改辦法及契約，下次校務會議時再報告。
 

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