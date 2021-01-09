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台大4成學生情緒困擾延宕課業！管中閔組專責小組研議「學習調整制度」

▲▼ 台大校務會議 。（圖／記者崔至雲攝） 

▲台大學生會提案建立「學習調整制度」，校長管中閔裁示，由副校長羅清華召集專責小組，進行研議。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（9日）舉辦校務會議，學生會等代表提案「學習調整制度」，認為校內有近4成學生認為，自己的課業學習受到精神疾病或嚴重情緒困擾影響，因此希望可以調整學習步調，包含，延後作業繳交期限、放寬缺課次數等。對此，台大校長管中閔表示，未來將由副校長羅清華召集專責小組，進行研議，預計今年6月的校務會議中報告進度。

學生代表表示，日前國內大學校園頻傳憾事，使大眾重新檢討大專院校心輔資源長久以來的問題，日前學生會也有進行調查，結果顯示，台大學生確實存在學習調整的需求。學生提出的訴求包含，「學習調整制度」申請流程與辦法須由校方與學生代表共同研擬；學習調整制度須由專業輔專員擬定；由校級編列預算支持心輔室設立。

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台大學務長沈瓊桃回應，現行制度下，台灣針對身心障礙生本來就《特殊教育法》，包括針對憂鬱症、社交恐慌、強迫症等，學生若有需求，只要經過診斷和鑑定，都可以申請。

經過討論後，管中閔裁示，由副校長羅清華召集專責小組，召集教務處、學務處、院系所代表、心輔專長教師和學生，共同討論出作法，預計今年6月的校務會議中報告進度。
 

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