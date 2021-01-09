今年極寒冷冬原因？　陸專家「寒潮＋持續降溫」

▲大陸各地出現極寒天氣。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

超級寒流來襲，大陸中東部大部分地區持續低溫，北京甚至出-19.6℃低溫，引起外界關注，到底今年是「冷冬」還是「暖冬」？大陸國家氣候中心主任宋連春也表示，「預計1月下旬開始氣溫會逐漸回暖，並轉為較常年同期偏高，2月大部氣溫接近常年同期或偏高的概率較大。」因此，還不能斷定今年屬於冷冬天氣。

新病毒在寒冷天氣更為活躍，今年入冬以來大陸各地出現罕見低溫。以北京為例，2020年12月1日至2021年1月6日，全市平均氣溫為-5.2℃，較常年同期氣溫（-3.2℃）偏低2.0℃。今年更冷，許多氣象站最低氣溫跌破歷史紀錄。北京市20個國家級氣象站最低氣溫均在-18℃以下，有10個站最低氣溫跌破1月上旬歷史同期極值，

為何今年這麼冷？宋連春表示，造成近期大範圍氣溫偏低的最直接原因是2020年12月以來，西伯利亞高壓和東亞冬季風偏強，導致強勁的西北風帶來的強冷空氣頻繁侵襲北京及華北地區，此次出現的極端低溫天氣過程是在2020年12月28日至12月30日寒潮天氣過程造成的持續性低溫基礎上再次降溫的結果，同時大風天氣使得風寒疊加效應明顯。

▲陸專家預估，一月下旬開始回暖。（圖／CFP）

今冬是「暖冬」還是「冷冬」？宋連春進一步解釋，「今年冬季持續低溫天氣的現象在歷史上看並非太極端，因為冬季還沒有結束。預計1月下旬開始氣溫會逐漸回暖並轉為較常年同期偏高，2月大部氣溫接近常年同期或偏高的概率較大，所以目前還不能說這個冬季是近年來最冷的冬季。」

宋連春說，在全球氣候這個非線性系統中，全球變暖不能簡單直接對應到「暖冬」、「冷冬」或「某次過程冷不冷」等結果。「有時就像看一個擺鐘。監測偏冷，或者偏暖，如同觀察鐘擺的擺動。全球變暖不是說所有的地區都一樣，北極地區是全球增暖速度最快的區域之一。」

宋連春也提醒，極端冷事件頻發，是對全球變暖的典型響應。全世界加強防範、提高防範氣候風險的意識