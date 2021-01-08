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【2021 CES】燒焦鍋子、浴缸刷到厭世　Skadu掃除器秒解家事煩躁

▲Hyper Lychee Skadu in CES 2021。（圖／Hyper Lychee提供）

▲Hyper Lychee研發家用掃除器Skadu，並在CES 2021再次亮相。（圖／Hyper Lychee提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

美國消費性電子展（CES）即將在美西時間1／11舉行，許多參展業者也逐步釋放最新產品訊息，新創公司Hyper Lychee之前頗受矚目的家用掃除器Skadu，也正式開始募資，這款受到外媒矚目的商品以簡單概念，解決一般民眾對於家事清掃的痛點，可變換刷頭的設計，也能讓消耗品變得更少，是兼具實用與環保的雙贏產品。

▲Hyper Lychee Skadu in CES 2021。（圖／Hyper Lychee提供）

清潔家裡絕對是耗費體力與心力的事情，尤其是面對比較困難清潔的污垢，像是燒焦的鍋具、浴缸上的髒污、微波爐或烤箱上堆積的油垢與污垢，高強度的刷洗真的會讓人感到厭世，求助於更強力的去污商品，又擔心對肌膚跟地球造成負擔。

美國新創團隊Hyper Lychee研發家用掃除器Skadu，以一款可充電的主機搭配3種不同刷頭，針對不同家事清掃以及需求做使用，安裝也極為方便，只要對準卡榫之後旋轉固定即可，並強調自家的研發讓Skadu可達到8公斤的扭力。

▲Hyper Lychee Skadu in CES 2021。（圖／Hyper Lychee提供）

其實一機搭配多種刷頭的概念並非嶄新，但實際的應用主要還是靠細部的設計考量，包括其中一款有三個圓頭的洗滌盤，在使用時是以不同的反方向進行旋轉，有助於同時一起用多種方向進行清潔，像是燒焦的鍋底、積垢的浴缸，不需要以不同方向來回刷洗，就可簡單達到效果。

▲Hyper Lychee Skadu in CES 2021。（圖／Hyper Lychee提供）

▲Hyper Lychee Skadu in CES 2021。（圖／Hyper Lychee提供）

▲Hyper Lychee Skadu in CES 2021。（圖／Hyper Lychee提供）

此外，Skadu號稱其本身搭載的扭力，不需要使用者傾斜或按壓，就可以去除堅硬的污垢，採用充電而非電池的設計，一次可以使用長達2小時，全機包括刷頭都使用回收塑膠製成，且只要跟換刷頭上的清潔布面（或是菜瓜布）的耗材，就可以更新使用，這大大減少了需要額外購買其他塑膠清潔製品的數目。

▲Hyper Lychee Skadu in CES 2021。（圖／Hyper Lychee提供）

有別於國際品牌開發的知名產品，小規模的新創團隊也能做出讓人激賞、實際解決生活問題，並且兼顧環保與永續資源的商品，Skadu讓一般人的家事清潔更容易之外，還有助於地球垃圾減量，改產品也獲得2020年歐洲設計大獎的肯定。

▲Hyper Lychee Skadu in CES 2021。（圖／Hyper Lychee提供）

▲Hyper Lychee Skadu in CES 2021。（圖／Hyper Lychee提供）

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