屏東崁頂橋墩下9幼犬遭燒死　縣府追凶！最重罰200萬囚2年

▲崁頂鄉一處鄉間橋墩附近傳出幼犬遭燒死案，屏東縣府追查究辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

在屏東縣崁頂鄉一處鄉間橋墩附近，經民眾通報9隻幼犬遭殺害燒死案件，屏東縣政府農業處動物保護及保育科協同崁頂分駐所員警隨即至現場稽查，動保科及通報民眾並將現場存活2隻幼犬緊急送往動物醫院救治，被燒死的幼犬由於涉及刑事責任，將由動保科及警方蒐集相關事證移送屏東地檢署偵辦。

▲東港警方會同動保科人員到場查緝。

屏東縣政府表示，就現有證據，施虐人已涉及違反動物保護法第6條規定並依同法第25條第1項第1款規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

屏東縣政府強調，犬貓的生命同樣是生命，都是極為珍貴的，目前正積極蒐集相關證據資料，請警方協助查辦，務必要追查出真正兇手，對於民眾傷害動物致死的行為除指示依法嚴辦外，並呼籲民眾不要有虐待、傷害動物的行為，民眾如果發現有人虐待、傷害動物請立即向縣府農業處動物保護及保育科或當地警方通報，避免類似案件再發生，並再次強調任何虐待動物的舉動即違反動物保護法，都會吃上罰則甚至刑責。

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