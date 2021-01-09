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極凍寒流「現主時最冷」　海上雲街再現！下波太平山覆雪還有機會

▲▼陽明山下雪。（圖／記者游宗樺攝）

▲極凍寒流發威，陽明山下雪。（圖／記者游宗樺攝）

記者葉國吏／綜合報導　

極凍寒流持續發威，今晨最低溫出現在新北五股5.3度，氣象局持續發佈低溫特報，除屏東縣以外，其餘20縣市皆是橙色燈號、有6度以下氣溫發生的機率；屏東則是黃色燈號、有10度以下氣溫發生機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(9日)晨中層雲已通過，海上的「雲街」清淅可見，反映寒流仍強；降水回波大多在花東外海；東半部及山區有殘存的零星少量降雨。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(9日)晨4：30真實色雲圖顯示，中層雲已通過，海上的雲街清淅可見(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在花東外海(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，東半部及山區有殘存的零星少量降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

未來兩波冷空氣，第1波在下週一、二(11、12日)勉強有達「寒流」的機率(定義：氣象局≦10度)，第2波則約在17日才抵達，且模擬僅為「大陸冷氣團」(氣象局≦14度)或「強烈大陸冷氣團」(氣象局≦12度)的強度，可以說冷空氣一波比一波弱，其間還隔了5天「冬陽和煦」的天氣。

今(9)日白天至明(10日)晨仍受「強寒流」影響，北台灣多雲時晴，新竹以南晴時多雲，花東偶有局部短暫雨的機率。白天氣溫微升，早晚仍很冷；明晨除屏東外，各地區平地最低氣溫仍10度以下，要注意保暖、防寒害。今日各地氣溫:北部6至12度，中部7至15度，南部8至19度，東部7至18度。明(10)日白天起「寒流」減弱，氣溫漸回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲全台溫度除屏東外全不到10度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

下週一、二 (11、12日)第1波冷空氣影響；下週一白天北台灣轉濕冷，其他地區氣溫下降；下週一晚、週二晨北台灣平地最低氣溫降至8度左右，2000米以上高山降至零度以下；太平山水氣足，有降雪機率；合歡山需再觀察，是否有足夠的水氣？下週二濕冷轉乾冷，白天氣溫升，早晚仍很冷。

下週三至週六 (13至16日)大陸高壓影響，晴朗無雲，因「長、短波輻射」的作用，白天陽光加熱，夜間地表散熱，下週三清晨低溫仍在7、8度左右，白天高溫升至22、23度，日夜溫差達15度之多；下週四至週六，氣溫逐日回升，皆是「冬陽和煦」(高溫達25度以上)，夜間涼冷的天氣；每日的日夜溫差皆很大(達15度之多)，要特別注意氣溫的劇烈變化。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文透露，這波寒流最冷的時刻就在9日清晨，而且寒流讓台南以北、宜蘭全面失守10度線。

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