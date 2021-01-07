入冬最強寒流今襲！一路冷到下周三　「2波大範圍6度↓」冰封台灣

▲這波寒流挾帶水氣，感受上更寒冷。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

入冬最強冷空氣！這波寒流比跨年、元旦的那波寒流還冷！天氣風險公司總經理彭啟明今天（7日）提醒，這波寒流冷的程度比上一波還強，甚至伴隨水氣，今晚到周五清晨，會一下子降到這波寒流的低點，且冷到下周三，更久也較強要注意寒害，一直要到下周三白天之後才會回暖。

彭啟明在臉書說，跨年元旦後的第二波強冷空氣在東亞大爆發，對岸也用寒潮預警來提醒，這波在中國北方的降溫已經超越上一波，許多城市都出現零下20、30度的入冬低溫紀錄；同時霜凍線也直接突破到廣東、福建的中部，預期降雪的範圍直接往南推，冷的程度比上一波還強，甚至伴隨水氣，冰凍雨雪天氣非常的顯著。

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彭啟明表示，整個東亞各國，例如日本、韓國都受到這波極地南下的強冷空氣影響也都降溫，應該會創下入冬來的新低紀錄；台灣從6日晚間開始，各地已逐步陸續降溫，今晨北部空曠低溫已經跌到11、12度，較冷空氣已經延伸到台南，北到南都只有13、14度，高雄屏東還有17、18度，東半部也降到13至17度。

▲▼今全台都有降雨機率。（圖／氣象局）

彭啟明指出，目前的雨勢延伸到台南，是偶飄雨的天氣，越往北越多，尤其是東北角迎風面到宜蘭附近，各地都顯得相當陰沉；今白天溫度開始會一路下滑，今晚到周五清晨會一下子降到這波寒流的低點，預計在北部、東北部、中南部山區還有東半部山區，有很大範圍的鄉鎮區域溫度預報都在6度或以下，中高海拔山區更到零度或以下，中南部平地也會降到7至10度間，只有恆春半島到台東南方預計約在11至13度。

彭啟明說，預期周五整天到周六清晨，這樣的低溫都會持續，預期北部、東北部整天都可能在10度以下，周五白天略回溫，但也可能只有一點點，幾乎感受不到；中部及花東白天高溫也只有12至14度，南部白天高溫略高，也只有15、16度；周五晚間到周六清晨又會有一波低溫，中部以北、東北部以及花東仍有機會出現6至9度的低溫。

彭啟明表示，周六白天溫度略回升，但北部白天溫度仍只有10至12度，中部約13至15度，南部16至18度，東半部13至15度；由於周五下半天到周六會逐漸轉乾，周六晚間到周日清晨要留意輻射冷卻，中部以北及東北部仍要留意可能只有7至10度低溫的可能。

▼今晨8時溫布分布圖。（圖／氣象局）

彭啟明分析，周日白天會回溫一些，北部有機會回溫到13至15度，中部16至18度，南部可以到18至20度，東半部15至18度，周日晚到下周一仍要留意北部有出現10度以下低溫的可能。

彭啟明提到，下周一到下周三仍有波冷空氣再補充南下，也很有機會讓台北市的低溫接近10度，也是相當有感，一直要到下周三白天之後才會回暖；這波的確將近冷一周，提醒您要注意自己及親朋好友健康，務必要做出些防護措施，對抗對身體不利的環境條件，也要啟動各種提醒方案，注意年長者或有慢性病患者的健康，甚至中壯年人更要注意血壓變化。

至於天氣方面，彭啟明指出，今、周五北部水氣較多，中部以北中高海拔在800至1000公尺附近山區，有降雪或出現冰霰的可能；周五晚上到周六水氣稍減少，機會會降低；周日下半天又有一波水氣接近，又有機會有些降雪機會。

彭啟明提醒，如果要賞雪，配備及交通安全的觀念不可少，畢竟和一般交通習慣很不相同，尤其有許多道路積冰，這是非常危險的事情，要多注意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

▼21縣市低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，今寒流南下，各地氣溫下降，北台灣白天慢慢掉到10度以下，中部以北有點短暫雨，東半部有局部短暫雨，南部平地也有零星降雨，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部大雨發生機率。

王品翔提醒，今深夜到周五清晨以及周五深夜到周六清晨最冷，預估北台灣低溫6、7度，中南部8、9度，局部空曠地區可能6度或以下；這波寒流強度和跨年那波差不多，預報台北都在7度左右，影響三天到周六，周日稍減弱，但清晨還是滿冷，北台灣8、9度，北部白天回升到15度左右。

王品翔說，下周一又有強烈大陸冷氣團南下，並影響到下周三，下周三輻射冷卻作用滿明顯，西半部清晨低溫10至12度，白天高溫20度以上，溫差超過10度；天氣方面，北部、東半部和中南部山區有短暫雨，其他地區為多雲。

今上午至周五白天低溫特報區域：



►【橙色燈號（非常寒冷）】



基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。



►【黃色燈號（寒冷）】



南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。