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傍晚起下雪機率最高！強寒流今南下　「大屯山上榜」降雪熱區出爐

▲▼陽明山2016年霸王寒流下雪。（資料照／記者黃克翔攝）

▲陽明山2016年霸王寒流時的下雪景象。（資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，「強寒流」今天（6日）南下，山區的降雪以今傍晚起至周五上午機率最高，包括中部以北2000米以上（合歡山、雪山、南湖大山、太平山、拉拉山⋯）及北部1000米左右的大屯、七星山；即使周五下午轉乾、機率降低，但仍有積雪存在，喜好賞雪民眾可以把握。天氣風險公司總經理彭啟明也說， 這波寒流挾帶的水氣豐富，北部、中部高山在今下午至周五上午降雪機會高。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨北台灣氣溫持續下降中，各地雲量增多，台南以北有降水回波消長，迎風面回波較明顯，台南以北及宜花已有局部降雨，苗栗以北及宜蘭雨量較多。

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吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今強寒流南下，台南以北及東半部有局部雨，氣溫逐漸下降，越晚越濕冷，北台灣平地今晚約可降至7度，今日各地氣溫：北部13降至7度，中部18降至10度，南部21降至 11度，東部21降至9度。

▼2016年霸王級寒流來襲時，七星公園整個變身雪白世界。（圖／資料照／陽管處提供）

▲七星公園。（圖／陽管處提供）

吳德榮說，周五晨北台灣平地低溫續降至5度左右，都會區則降至7度左右，高雄以北及花東平地最低氣溫亦降至10度以下；山區的降雪以今傍晚起至周五上午機率最高，包括中部以北2000米以上（合歡山、雪山、南湖大山、太平山、拉拉山⋯）及北部1000米左右的大屯、七星山；即使周五下午轉乾、機率降低，但仍有積雪存在，喜好賞雪民眾可以把握。

彭啟明在臉書提到， 這波寒流挾帶的水氣豐富，北部、中部高山在今下午至周五上午降雪機會高，包括大屯山、拉拉山、太平山，甚至中部的雪山、合歡山等都有機會下雪。

吳德榮表示，周五下午起至周六乾空氣南下、天氣好轉，轉為乾寒流；周六清晨嘉義以北局部平地，因「輻射冷卻」作用加成，最低氣溫仍可降至5、6度，高雄以北及宜花東平地最低氣溫仍在10度以下；周五、周六寒流強度最強，要注意保暖、防寒害。

吳德榮指出，周日寒流略減弱，天氣晴朗，白天氣溫回升，早晚部分平地氣溫仍在10度左右；下周一、下周二又有冷空氣加入，氣溫再降；下周一水氣增多，天氣轉濕冷，2000米以上高山又有降雪機率；下周二、下周三大陸高壓影響，天氣轉晴冷，因長短波輻射的作用，白天陽光下舒適，早晚地表散熱，部分平地清晨最低氣溫仍在10度以下，尤其要注意氣溫日夜的劇烈變化。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，今寒流南下，各地氣溫下降，北台灣白天慢慢掉到10度以下，中部以北有點短暫雨，東半部有局部短暫雨，南部平地也有零星降雨，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部大雨發生機率。

王品翔提醒，今深夜到周五清晨以及周五深夜到周六清晨最冷，預估北台灣低溫6、7度，中南部8、9度，局部空曠地區可能6度或以下；這波寒流強度和跨年那波差不多，預報台北都在7度左右，影響三天到周六，周日稍減弱，但清晨還是滿冷，北台灣8、9度，北部白天回升到15度左右。

王品翔說，下周一又有強烈大陸冷氣團南下，並影響到下周三，下周三輻射冷卻作用滿明顯，西半部清晨低溫10至12度，白天高溫20度以上，溫差超過10度；天氣方面，北部、東半部和中南部山區有短暫雨，其他地區為多雲。

今上午至周五白天低溫特報區域：

►【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

►【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼21縣市低溫特報。（圖／氣象局）

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