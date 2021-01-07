快訊／鄭明典：寒流冷空氣到前哨了！　北北基宜大雨入夜探5度

▲寒流冷空氣約今晨3時抵達彭佳嶼。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

寒流南下中，北北基宜大雨特報！中央氣象局長鄭明典表示，冷空氣約在今天（7日）清晨3時左右到彭佳嶼。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，今整天是在降溫中，留意今晚、周五晨台北5至7度，很多地方都會跌到10度以下。

鄭明典今晨在臉書貼出彭佳嶼測站的溫度變化圖，並表示，「這是台灣的前哨，冷空氣約在清晨3點左右到。前面的兩波降溫伴隨濕度升高，主要還是降雨的影響，雨滴蒸發吸熱的降溫。」

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彭啟明則在臉書提醒，有感受到濕冷的氛圍嗎？目前水氣延伸到了嘉義、台南，越往北還是水氣略多；今天整天是在降溫中，留意今晚、周五晨台北5至7度，很多地方都會跌到10度以下；周五整天低溫，下半天轉乾，要到周六白天才會稍回溫，請注意健康，提高室內溫度，但要留意安全。

▲▼今晨各地低溫表現。（圖／翻攝彭啟明臉書）

氣象局今晨持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象局也對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，今寒流南下，各地氣溫下降，北台灣白天慢慢掉到10度以下，中部以北有點短暫雨，東半部有局部短暫雨，南部平地也有零星降雨，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部大雨發生機率。

王品翔提醒，今深夜到周五清晨以及周五深夜到周六清晨最冷，預估北台灣低溫6、7度，中南部8、9度，局部空曠地區可能6度或以下；這波寒流強度和跨年那波差不多，預報台北都在7度左右，影響三天到周六，周日稍減弱，但清晨還是滿冷，北台灣8、9度，北部白天回升到15度左右。

王品翔說，下周一又有強烈大陸冷氣團南下，並影響到下周三，下周三輻射冷卻作用滿明顯，西半部清晨低溫10至12度，白天高溫20度以上，溫差超過10度；天氣方面，北部、東半部和中南部山區有短暫雨，其他地區為多雲。

今上午至周五白天低溫特報區域：



►【橙色燈號（非常寒冷）】



基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。



►【黃色燈號（寒冷）】



南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼21縣市低溫特報。（圖／氣象局）