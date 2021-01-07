快訊／高雄小港驚傳「瓦斯外洩」！異味狂飄　消防急出動

好奇心會殺死一隻貓！高雄一名男子因下腹疼痛、血尿症狀，忍了1個禮拜才到泌尿科診所就醫，經超音波檢查發現，男子的膀胱裡確實有一顆2.5公分的結石，隨即安排男子進行膀胱碎石手術，不過雷射光卻遲遲無法穿透這顆結石，最後才發現，這顆結石其實是異物，所幸最後順利夾出，男子才免挨一刀。醫師建議，異物放置體內既傷身又易引起性伴侶的不悅，想要有更好的性刺激可先詢問醫師。