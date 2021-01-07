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快訊／高雄小港驚傳「瓦斯外洩」！異味狂飄　消防急出動

▲▼高雄小港區疑似有瓦斯外洩，灑水戒備。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄小港區疑似有瓦斯外洩，灑水戒備。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者曾羿翔／綜合報導

高雄小港區店陽街與南北路的交叉路口晚間驚傳飄出瓦斯異味，高市府經發局目前已到場勘查狀況，消防局也對此灑水戒備中。南鎮瓦斯公司也緊急到場，消防人車在場協助。

高市消防局是在7日晚間5點半左右接獲1999專線，得知該路段傳出異味緊急前往現場了解狀況，目前仍在處理當中。據了解，南鎮瓦斯公司聯絡包商到場並針對路面進行開挖作業，找尋瓦斯洩漏點，目前無立即危險性。

▲▼高雄小港區疑似有瓦斯外洩，灑水戒備。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲南鎮瓦斯公司也緊急到場。（圖／記者黃子倩翻攝）

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