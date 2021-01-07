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彩色口罩「驚爆藏毒」致癌　專家曝：只有3種顏色安全　

彩色口罩。（圖／記者趙于婷攝）

▲彩色口罩傳出含恐有致癌風險的偶氮色料，食藥署要查。（示意圖／記者趙于婷攝，非違規口罩）

記者曾羿翔／綜合報導

新冠肺炎疫情未歇，口罩幾乎成為生活必需品，其中彩色口罩卻傳出含有「偶氮色料」恐會致癌。慈濟醫院胸腔科醫師黃軒就對此表示，如果要戴彩色口罩，藍、綠、粉紅這三種顏色，都是安全色彩，民眾還是可以安心使用彩色口罩。毒物專家則說，偶氮染劑分解並不是隨時都會發生，致癌物也不是戴臉上就會釋出。

醫師黃軒近日在部落格《探路客》表示，長時間佩戴口罩呼出的氣會沾濕口罩，在濕度、溫度高的情況下，有小部份油墨有機會水解成小型分子，釋出極少量偶氮染料，有一定毒性，不過釋出的劑量非常少，很快會散去，且水溶性的偶氮染料是進人體的腸胃系統，如不被吸收便會被直接排放，所以是很安全的。

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓,口罩。（圖／路透）

▲全球新冠肺炎疫情未歇。（圖／路透）

黃軒文內還說，中衛曾表示醫療口罩所用的不織布並非化學染色，而是採用「色母粒」的熱塑樹脂材料著色劑，加上PP塑膠粒經高溫高壓融噴成彩色不織布，再加工成口罩，整個程序沒有經過化學染色，且歐盟的生物相容性試驗下，未檢測到有色口罩的印刷有毒。

▲台中慈濟醫院胸腔暨重症専科醫師黃軒。（翻攝自黃軒醫師臉書）

▲台中慈濟醫院胸腔暨重症専科醫師黃軒。（翻攝自黃軒醫師臉書）

黃軒也提醒，其實彩色口罩內層，接觸嘴巴部份幾乎不會染色，一般人可以放心使用，但口罩濕了記得要換，另外別買目前夜市地攤、菜市場等通路，那些超便宜，十片只賣二十元的彩色口罩，一般會用大豆油墨或食物級數的油墨，有些連盒裝標示都沒有。

毒物專家招名威也曾對此解答，偶氮染劑分解並不是隨時都會發生，致癌物也不是戴臉上就會釋出，只有在特殊環境下，像是極酸、高溫情況，才有可能釋出致癌物。不過食藥署也宣布，醫用口罩將參照經濟部標檢局的國家標準進行偶氮染料抽驗，已規劃抽樣30件，預計二周內就會有結果。

ET快訊
彩色口罩驚爆藏毒致癌！　專家：只有「3種顏色」安全
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今晚起全台「冰凍48小時」　冷空氣最強時間曝

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