麻吉躺旁邊睡！男竟轉身與12歲少女上床　爸開門見「三人行」傻了

▲男子見友人熟睡後，與12歲少女發生關係。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／台南報導

林姓男子2019年1月26日晚間與王姓友人到12歲女網友小君（化名）住家過夜，三人隨後到小君房間內聊天。不料，林男見王男躺在內側熟睡時，竟趁機與小君發生關係，而小君父親隔天一開房門，見「三人共睡一床」，且得知女兒與林男發生關係後，趕緊報警。一審台南地院依對於未滿十四歲之女子為性交，將林男判刑1年10月，案經上訴，二審台南高分院日前駁回，可上訴。

判決指出，林男2019年1月初經交友軟體「檸檬」結識小君，同月26日與王男從雲林搭火車至台南柳營見小燕，而到站後，小君母親騎車載著小君，帶2人一同回到家中。林男與王男、小君先是在庭院聊一段時間，後來擔心吵到小君父親，3人遂走進小君房間繼續聊。

不料，林男明知小君母親凌晨時曾走進房間，曾告知小君「不能與2名男子一起睡」，但他見王男已進入熟睡狀態，竟未能克制己慾，在小君母親離去後，與小君發生關係。隔天早上小君父親一開房門，見三人同床共眠畫面，還得知女兒與林男發生關係，當場傻眼，氣得報警處理，全案因此曝光。

一審台南地院審理時，林男坦承犯行，且採檢結果也顯示有出現林男DNA，足以認定其犯行，而林男辯護律師則表示，林男因領有極重身心障礙證明，有智能障礙，根據犯案情狀，應能酌減其刑，惟法官認為，林男犯案時已成年，且年長小君10多歲，卻未能克制己慾，與小君發生關係，不符減刑要件，最終審酌後，依對於未滿14歲之女子為性交，將林男判刑1年10月。

林男不服結果，上訴指稱原判決量刑過重，但台南高分院再次勘驗相關事證後，並衡酌林男犯罪動機、目的、手段以及兩造尚未和解等情狀，以用法無誤駁回告訴，全案仍可上訴。

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