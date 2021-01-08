尪不接電話！22歲人妻「暴怒處死1歲兒子」…痛哭打給爸訴苦

▲母親掐死親生兒子。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

丈夫經常外出喝酒不回家，四川一名22歲吉姓人妻因此不滿，常和其爭吵。2019年的一天，因丈夫不回家且聯繫不上，吉女竟失控，親手掐死了年僅1歲4個月的兒子……。日前，她被判處無期，認為量刑過重，上訴請求從輕或者減輕處罰。

據《紅星新聞》報導，吉女，1998年出生，四川省西昌市人，她與丈夫俄男於2017年5月結婚，兒子於當年10月出生。她稱，和丈夫平時關係還不錯，但自從生了孩子之後，丈夫就經常出去喝酒不回家，「我們經常吵架，一個月內會有兩三次。」

2019年2月21日，丈夫上班後沒有回家，她一直聯繫不上，「打了四五個電話，他一直不接電話，我就開始心煩。」當然晚上，丈夫一夜未歸。

「早上9點過，我醒來又給我老公打電話，但還是不接……，直到中午12點，我再一次打電話，他依然沒有接，」2月22日中午，吉女因無法聯繫上丈夫非常氣憤，便產生了掐死兒子然後喝農藥自殺的念頭。

隨後，吉女帶著兒子乘坐公車，再步行至樟木箐鄉樟木大橋附近的磨棋山上，「我在山上想了十幾分左右，一直在想活得太累了，還不如死了算了。後來，我就蹲下來，用右手把兒子掐死在自己的懷裡……，我抱著兒子的屍體在原地坐了半個小時左右，期間一直在想去喝農藥自殺」。

之後，吉女將兒子的屍體用隨身攜帶的衣物蓋上，又在附近找了一塊棉布蓋住屍體，隨後下山，「在公路邊，我給爸爸打了個電話，給他說了整個事情，然後我說要去自殺，爸爸就叫我和他見一面，見面後，爸爸叫我去自首，他已經報警，我也答應了，後來，長安派出所的警員也來了，把我帶到長安派出所接受調查」。

根據法醫學屍體檢驗情況，結合現場勘查，孩子是因被掐壓頸部致機械性窒息死亡。此外，經攀枝花第三人民醫院司法鑑定意見書證實，吉女患有無精神病性症狀的抑鬱發作，案發時處於患病中，在本案中具有限制刑事責任能力。

法庭審理後認為，吉女犯罪情節惡劣，後果嚴重，但綜合考慮本案的引發原因、被告人案發時精神狀況，以及其所具有的量刑情節，決定對其從輕處罰。涼山州中級人民法院判決，吉女犯故意殺人罪，判處無期徒刑，賠償俄男喪葬費、交通費、誤工費等3.5萬餘元人民幣。

該院判決後，吉女不服，向四川省高級人民法院提出上訴。近日，四川省高級人民法院認為，原判認定事實清楚，駁回上訴，維持原判。

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