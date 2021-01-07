1大1小「生活費僅6000元」　人妻哭：老公月賺10萬！網傻：怎麼活

▲老公漠視一切，還向婆婆密報原PO有100萬。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

面對惡婆婆還有超摳豬隊友，任誰都會身心俱疲！一名人妻哭訴，一個月生活費只有6000元，開銷要養兒子、老公早餐費與交通費等，但月賺10萬的老公卻不願意多給，婆婆還幫腔，要原PＯ不准吃東西，要把錢留下來養胖孫子才行，甚至還肖想原PO娘家財產，誇張經歷讓千名網友看傻眼，「一天200元要怎麼過活？」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》一吐怨氣，目前與老公育有1子，然而生活上卻過得很吃緊，諷刺的是，老公明明月入10萬元，每月卻只給她6000元當生活費，這一筆錢還包山包海「包含老公早餐、我和兒子三餐、交通醫療費用、衛生棉等等...」

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更崩潰的是，家裡還有一位太皇太后，講話尖酸刻薄，還妄想原PO娘家的錢，原PO抱怨，日前媽媽賣了一塊土地，有分得100萬現金，怎料老公私下告訴婆婆此事，婆婆還想湊一腳，表示「把妳當女兒看待」，願意幫忙管理這一筆錢。

不僅如此，見錢眼開的婆婆，還瘋狂試探「妳媽還有多少土地？妳弟有沒有女朋友？有沒有要結婚，會分到多少財產？」不過一些因素，原PO決定歸還100萬給媽媽，婆婆得知後，便酸言酸語「妳媽媽要給妳錢，能多拿就多拿，幹嘛還？」一舉一動都讓原PO看傻眼。

▲原PO一天僅200元過活，還要負責兒子三餐、老公早餐！（圖／記者劉維榛攝）



至於婆婆教養孫子方面，原PO也是一個頭兩個大，不時嫌棄孫子身體太瘦，因此要原PO餵飯給孩子吃，無奈孩子就是喜歡吃麵，加上醫師也說吃飯吃麵都屬於主食，然而婆婆總是鬼打牆，「吃飯可以長高長壯長胖，飯比較有營養...」。

更荒謬的是，婆婆會要求原PO不要吃飯，因為要把錢留下來，買東西給孫子吃，此外，每次看到孫子，會用命令口氣給她抱抱，偏偏孩子抗拒說不要，婆婆就會情緒勒索，「那奶奶不愛你～」讓原PO實在是忍無可忍，「小孩的心很脆弱，一定要用這樣威脅的方式嗎？」

怨氣滿滿的文章曝光後，大批網友反而對老公的漠視態度、小氣舉止，替原PO非常抱不平，「當初我前夫就是一個月給我6000，才會變我前夫的」、「賺10萬給6000，可以叫他去XX了，賺多少還是其次，重點這老公根本不會為妳著想」、「月拿6000還不如自己去上班，這老公很有事，他是媽寶嗎」、「十萬才給6000？你比工讀生還不如」、「叫他6000去請一個保姆打掃家裡顧小孩，你自己去外面工作可以週休二日，而且一天上班時間也只要8小時，還有2萬多的薪水」。

▼網友全氣炸！（圖／翻攝爆怨2公社）

