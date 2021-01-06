性虐空姐11狼全是土豪哥！　媽癱地哭求總統杜特蒂：還女兒公道

▲菲國正妹空姐跨年飯店開趴，慘遭11男下藥輪番性侵致死。（圖／翻攝自IG／xtinedacera）

記者張寧倢／綜合報導

菲律賓23歲網美空姐參加跨年趴，隔天卻被發現陳屍在飯店浴缸，下體出現撕裂傷與精液，疑遭集體性侵。涉案的11匹惡狼身分遭到網友肉搜，不僅照片在社群上被瘋傳，連死者媽媽也出面淚訴，性侵犯幾乎都是家庭背景有錢有權的「土豪哥」，深怕命案真相「被搓掉」，希望總統杜特蒂幫幫忙，為亡女主持公道。

綜合外媒報導，23歲的菲律賓航空空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年當晚與朋友一同在馬尼拉四星級「城市花園酒店」（City Garden Hotel）的2209號高級套房狂歡，隨後隔壁2207號房的一群「土豪哥」也加入，怎知竟是引狼入室，慘遭集體性侵，最後陳屍浴缸。

7 men partied with flight attendant, friends in Makati hotel remain unidentifiedhttps://t.co/vGjD34eFcZ — Manila Bulletin News (@manilabulletin) January 5, 2021

達賽拉的母親夏蓉（Sharon）悲痛哭訴，去年3月最後一次見到女兒，沒想到再見面卻看見充滿瘀青、傷痕累累的遺體，這場惡劣暴行根本是預謀犯案，「他們像對待豬一樣虐待我女兒！我請求總統杜特蒂，協助我實現正義，揪出這群坐擁『權勢家庭背景』的惡人，還我一個公道吧。」

▲▼菲國空姐性侵案11名涉案男嫌疑人身分遭到網友肉搜曝光。（圖／翻攝自Facebook）

警方透露，達賽拉當晚就曾向友人表示，自己不太舒服，懷疑是派對上的其中一個男子在她的飲料內下藥，死後更在下體發現嚴重撕裂傷與精液。但家屬指控，起初警方試圖隱瞞案情，甚至將死因歸咎於主動脈剝離，並就此結案，氣得要求重新驗屍。

夏蓉擔心會就此被「吃案」，除了向總統杜特蒂求助外，更向當地市長莎拉（Sarah）痛心喊話，「您是一名女性，同時也身為一位母親，求您幫幫我！」據悉，這11名惡狼「土豪哥」遭網友肉搜，包含照片與姓名等已在網路瘋傳，但其中未到案的恩理斯（Rey Englis）卻還發文回嗆，「事實將還給我們所有人自由，我不需要你們的道歉。」

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