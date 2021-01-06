　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

性虐空姐11狼全是土豪哥！　媽癱地哭求總統杜特蒂：還女兒公道

▲菲國正妹空姐跨年飯店開趴，慘遭11男下藥輪番性侵致死。（圖／翻攝自IG／xtinedacera）

▲菲國正妹空姐跨年飯店開趴，慘遭11男下藥輪番性侵致死。（圖／翻攝自IG／xtinedacera）

記者張寧倢／綜合報導

菲律賓23歲網美空姐參加跨年趴，隔天卻被發現陳屍在飯店浴缸，下體出現撕裂傷與精液，疑遭集體性侵。涉案的11匹惡狼身分遭到網友肉搜，不僅照片在社群上被瘋傳，連死者媽媽也出面淚訴，性侵犯幾乎都是家庭背景有錢有權的「土豪哥」，深怕命案真相「被搓掉」，希望總統杜特蒂幫幫忙，為亡女主持公道。

綜合外媒報導，23歲的菲律賓航空空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年當晚與朋友一同在馬尼拉四星級「城市花園酒店」（City Garden Hotel）的2209號高級套房狂歡，隨後隔壁2207號房的一群「土豪哥」也加入，怎知竟是引狼入室，慘遭集體性侵，最後陳屍浴缸。

達賽拉的母親夏蓉（Sharon）悲痛哭訴，去年3月最後一次見到女兒，沒想到再見面卻看見充滿瘀青、傷痕累累的遺體，這場惡劣暴行根本是預謀犯案，「他們像對待豬一樣虐待我女兒！我請求總統杜特蒂，協助我實現正義，揪出這群坐擁『權勢家庭背景』的惡人，還我一個公道吧。」

▲▼菲國空姐性侵案11名涉案男嫌疑人身分遭到網友肉搜曝光。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼菲國空姐性侵案11名涉案男嫌疑人身分遭到網友肉搜曝光。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼菲國空姐性侵案11名涉案男嫌疑人身分遭到網友肉搜曝光。（圖／翻攝自Facebook）

警方透露，達賽拉當晚就曾向友人表示，自己不太舒服，懷疑是派對上的其中一個男子在她的飲料內下藥，死後更在下體發現嚴重撕裂傷與精液。但家屬指控，起初警方試圖隱瞞案情，甚至將死因歸咎於主動脈剝離，並就此結案，氣得要求重新驗屍。

夏蓉擔心會就此被「吃案」，除了向總統杜特蒂求助外，更向當地市長莎拉（Sarah）痛心喊話，「您是一名女性，同時也身為一位母親，求您幫幫我！」據悉，這11名惡狼「土豪哥」遭網友肉搜，包含照片與姓名等已在網路瘋傳，但其中未到案的恩理斯（Rey Englis）卻還發文回嗆，「事實將還給我們所有人自由，我不需要你們的道歉。」

更多相關新聞
►空姐生前自爆疑遭下藥！隔壁房同歡開趴鬧人命　出事落跑遭通緝
►集體性侵空姐「涉案11男」長相曝光　網友發動肉搜！驚見超嗆發文
►空姐跨年夜開房狂歡11男「慘遭集體性侵」...最後身影曝光！

聽Podcast掌握美選及國際局勢

韓方頭皮養護洗髮精，強健頭皮解救受損髮

ET快訊
看A片「瞬間猝死螞蟻咬下體」　英籍男詭死原因出爐
自主健康管理偷跑去看五月天演唱會　7人共被罰33萬
空姐遭11男性侵亡「女星兒子爆是嫌犯」！他目睹曝屍體死狀
板橋女騎士自摔衝對向　滑進轎車底重傷影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

多維TW／于品海：現實恐讓美國對台「無能為力」

快訊／東京首都圈明正式宣布緊急狀態！為期1個月

1條臍帶可救上萬人！新冠治療重大發現　幹細胞療法存活率91％

喬治亞州參議員「1%關鍵激戰」　民主黨非裔候選人率先宣布當選

韓國冷吱吱！濟州57年首發寒流警報　連2天氣溫下探-15度

逃犯誤闖沼澤地　全裸卡樹叢4天「吃蝸牛維生」...比被關還慘！

性虐空姐11狼全是土豪哥！　媽癱地哭求總統杜特蒂：還女兒公道

仁醫出手！美癌症中心關門「1800萬醫療欠費全取消」　萬人挺爆

快訊／東京飆破1591確診創新高！疫情崩盤...擬本週進緊急狀態

美前總統小布希確定出席拜登就職典禮　見證政權和平交接

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

多維TW／于品海：現實恐讓美國對台「無能為力」

快訊／東京首都圈明正式宣布緊急狀態！為期1個月

1條臍帶可救上萬人！新冠治療重大發現　幹細胞療法存活率91％

喬治亞州參議員「1%關鍵激戰」　民主黨非裔候選人率先宣布當選

韓國冷吱吱！濟州57年首發寒流警報　連2天氣溫下探-15度

逃犯誤闖沼澤地　全裸卡樹叢4天「吃蝸牛維生」...比被關還慘！

性虐空姐11狼全是土豪哥！　媽癱地哭求總統杜特蒂：還女兒公道

仁醫出手！美癌症中心關門「1800萬醫療欠費全取消」　萬人挺爆

快訊／東京飆破1591確診創新高！疫情崩盤...擬本週進緊急狀態

美前總統小布希確定出席拜登就職典禮　見證政權和平交接

兄弟春訓開訓宣布新隊長　菜鳥日新秀化身為劍士

疫情升溫股市也狂熱！謝金河：美股正邁向史詩級泡沫水準

中華Veryca「穩健掛牌16367輛」　持續稱霸商車市場22年！

1月限定！點8號蒸籠點心「加1元多1籠」　哞哞牛乳包新上市

《Minecraft Earth》受疫情影響將停止營運　1月5日推出最終更新

獨／雲林「三寶號」救護車搶眼　取名來自這對善心夫妻

多維TW／于品海：現實恐讓美國對台「無能為力」

李李仁：錯了就是認！　「表現最大誠意」再致電向挨罵教練道歉

快訊／東京首都圈明正式宣布緊急狀態！為期1個月

陳時中曝新冠疫苗採購進度！未公布廠牌的500萬劑「這2天簽約」

她跨年索吻！轉頭秒傻眼...男友跟媽媽深情嘴對嘴還伸舌頭

國際熱門新聞

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

空姐與11男開房狂歡「遭集體性侵」...最後身影曝

空姐生前曾疑遭下藥！隔壁房同歡開趴鬧人命全落跑

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

蘆筍占卜師　斷言疫情中止時間

金正恩終於道歉了！7千人面前承認「經濟失敗」

亞洲死亡率超低！日學者：人種基因可能免疫

世衛專家赴中國查疫情碰釘子　譚德塞：非常失望

揭秘蟲洞真實身份　地球最近入口曝光

日本新增確診4915例76死　雙創新高

爸媽床戰太吵！兒女出手結局曝光

即／東京飆破1591確診！擬本週進入緊急狀態

更多熱門

相關新聞

空姐遭11男性侵慘死「女星兒子爆是嫌犯」！

空姐遭11男性侵慘死「女星兒子爆是嫌犯」！

菲律賓網美空姐達賽拉跨年夜和友人在飯店開趴，元旦當天卻被發現陳屍在房內浴缸，下體出現明顯撕裂傷與精液，疑似遭到集體性侵，11名男性嫌疑犯的照片也在網路上被曝光，其中一名嫌犯被起底是當地女星克萊爾的兒子，他還原當天現場狀況，更難過流下眼淚。

空姐生前曾疑遭下藥！隔壁房同歡開趴鬧人命全落跑

空姐生前曾疑遭下藥！隔壁房同歡開趴鬧人命全落跑

4人同床她告男友性侵　沒「擾鄰」逆轉無罪

4人同床她告男友性侵　沒「擾鄰」逆轉無罪

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

空姐與11男開房狂歡「遭集體性侵」...最後身影曝

空姐與11男開房狂歡「遭集體性侵」...最後身影曝

關鍵字：

菲律賓空姐性侵輪姦謀殺杜特蒂東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

李李仁凌晨PO文再道歉！

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面