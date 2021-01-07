　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

廚餘袋跳車遭輾爆　3騎士衰命中…犁田慘摔又臭又痛

▲廚餘袋跳車遭輾爆　3騎士衰命中…犁田慘摔又臭又痛。（圖／記者黃孟珍翻攝）
▲林姓駕駛開車載著廚餘袋，未料廚餘袋掉落地面，造成3名騎士犁田。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

林姓小貨車駕駛4日晚間載著廚餘袋行經竹南鎮公義路與友義路口時，意外將後車斗的廚餘袋甩出，掉落地面的廚餘袋被後方行經車輛壓破，油膩惡臭的的餿水瞬間爆流整個車道，造成3名機車騎士被油漬滑倒犁田，警方調閱監視器找到林姓駕駛，6日上午依法開出罰單。

林男從新竹載廚餘回家準備做成堆肥，在行經竹南鎮公義路與友義路口時，不小心讓廚餘袋跳車掉落地面，後方車輛閃避不及直接輾爆，油膩惡臭的餿水就這樣暴露在馬路上，後面3名騎士則陸續騎過犁田。

為了預防其他機車受害，警方立即封鎖現場進行車道管制，找來木屑鋪地吸油，和熱心的拖吊車司機一起清理了半小時，才將油漬清除。林姓駕駛表示，廚餘袋在出發時有綁上繩子，沒想到到家後才發現繩子不見了，也不知道廚餘袋破裂害3騎士犁田，直到警方上門才知道闖禍了。

▲廚餘袋跳車遭輾爆　3騎士衰命中…犁田慘摔又臭又痛。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警方封鎖現場進行車道管制，找來木屑鋪地吸油，和熱心的拖吊車司機一起清理了半小時，才將油漬清除。

▲廚餘袋跳車遭輾爆　3騎士衰命中…犁田慘摔又臭又痛。（圖／記者黃孟珍翻攝）

►「Curel珂潤 潤浸保濕泡泡洗顏慕斯」完全起泡，細膩綿密，輕鬆帶走髒污

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

►1對1指導豐胸2月A→D罩杯　女大生噴3萬4個月還是A…一看真相氣炸

►獨／竹科老司機哀號聲四起！「極樂竹北」爆歇業潮　驚人內幕曝

►18歲少年車禍昏迷62天　聽到「吃雞排」竟奇蹟甦醒

ET快訊
正在上課！小五女童抽中335萬特斯拉　侯友宜打兩次都沒接到
恐怖！女下車買麵未熄火　男硬上駕駛座連人帶車劫走
鴨肉之亂「拖單有啥好處？」　內行揭2原因：當然不想做
過彎撞擊影片！熊貓外送員趕單送麥當勞　撞電杆命喪草叢
激吻搬屍片曝！空姐遭11男性虐　3嫌竟遭釋放
學霸洋男「全裸露鵰」床照瘋傳　網看傻：尺度太猛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

績優警竟與毒販合作種大麻！還收賄洩密為毒販查個資

才拜完媽祖！詐騙集團隔天就被逮　警搜身見「超諷刺小物」笑了

高雄「哭哭哥」強擄買麵女！快給500載我去找阿姨　她給400抓狂了

北市婦深夜過馬路遭撞飛不治　女兒接通知傻眼：不知媽媽離家

廚餘袋跳車遭輾爆　3騎士衰命中…犁田慘摔又臭又痛

台中孕婦一早落紅「羊水破了」！夫遇上班車潮塞爆　急攔警車求救

晚餐掛機車！3分鐘離奇消失　虎尾妹一調監視器傻眼了

酒後買檳榔…台中男覺得「店員態度差」跟老闆吵起來！掏木棍打人

人妻被逼跟4男開房！老公扯喊：吸陽氣幫我戰勝大腸癌　她崩潰痛哭

彰化熊貓外送員深夜趕單送麥當勞　過彎「直撞電杆」噴飛草叢亡

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

等紅燈遇「熟悉柴犬」探頭曬臉　騎士被電暈興奮偷拍：是伶秘魯

績優警竟與毒販合作種大麻！還收賄洩密為毒販查個資

才拜完媽祖！詐騙集團隔天就被逮　警搜身見「超諷刺小物」笑了

高雄「哭哭哥」強擄買麵女！快給500載我去找阿姨　她給400抓狂了

北市婦深夜過馬路遭撞飛不治　女兒接通知傻眼：不知媽媽離家

廚餘袋跳車遭輾爆　3騎士衰命中…犁田慘摔又臭又痛

台中孕婦一早落紅「羊水破了」！夫遇上班車潮塞爆　急攔警車求救

晚餐掛機車！3分鐘離奇消失　虎尾妹一調監視器傻眼了

酒後買檳榔…台中男覺得「店員態度差」跟老闆吵起來！掏木棍打人

人妻被逼跟4男開房！老公扯喊：吸陽氣幫我戰勝大腸癌　她崩潰痛哭

彰化熊貓外送員深夜趕單送麥當勞　過彎「直撞電杆」噴飛草叢亡

雲端最前線／台灣癌症時鐘快轉11秒！每4分31秒就有人罹癌

台南市議會浪漫燈飾　夜夜點燈亮到元宵

快訊／吳怡農完成黨部主委登記　坦言「2022北市長選戰是重點」

2條愛犬在面前被殺！　戰鬥男徒手對決野狼「3分鐘把牠勒斃」

2021年新品入門款iPad預言　外媒：將更輕更薄

爆劃清界線！baby「親密摟抱已婚男」畫面瘋傳　黃曉明眼神哀傷現身

硬闖國會激起反效果！　美媒驚爆川普政府內閣考慮「罷免總統」

績優警竟與毒販合作種大麻！還收賄洩密為毒販查個資

陽明山有望降雪10公分　文大大氣系教授關鍵剖析曝

才拜完媽祖！詐騙集團隔天就被逮　警搜身見「超諷刺小物」笑了

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

社會熱門新聞

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

驚悚影片曝光　男員工鑽鐵捲門壓底

520婚禮前後3天！新郎倌開心與隔壁人妻激戰

長草廢墟冒白煙　里長傻眼：是孕婦　

學生拒讓座　中一中回應了

驚悚影片曝　家樂福推車高速重擊客人

富王路霸餐檯12日開拆　鄰居也遭殃

新莊19歲騎士撞飛路人再撞轎車！男腿部變形失去意識

雲林紅色多瑙河真兇　重罰2000萬

送餐地址不詳遭拒收！Uber Eats撂熊貓K保全

買錯化妝品被趕出家！夫：以為還生氣…6天後妻已屍僵

過馬路遭撞飛5公尺　8旬老婦爆頭亡

即／凌虐堂弟的愛犬　返家後暴斃

更多熱門

相關新聞

高雄轎車自撞燈桿　駕駛挫傷昏迷

高雄轎車自撞燈桿　駕駛挫傷昏迷

高雄市七賢二路與中華三路口7日清晨6點多，發生一起車禍事故，警方接獲通報趕到現場，發現是一輛自小客車自撞，經初步調查，是一名30歲的劉姓駕駛開車到該處時，突然逆向撞上路邊燈座，這一撞駕駛身體多處挫傷，所幸沒有生命危險，詳細的事故原因仍有待警方進一步釐清。

他跨年車道熱舞遭撞死　騎士也陪葬

他跨年車道熱舞遭撞死　騎士也陪葬

新莊19歲騎士撞飛路人再撞轎車！男腿部變形失去意識

新莊19歲騎士撞飛路人再撞轎車！男腿部變形失去意識

台南區發生機車與堆高機車禍騎士送醫

台南區發生機車與堆高機車禍騎士送醫

小客車左切擦撞軍用雷達車　網笑：撞擊測試

小客車左切擦撞軍用雷達車　網笑：撞擊測試

關鍵字：

廚餘餿水車禍犁田

讀者迴響

熱門新聞

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

黃曉明向酸民宣戰「有話衝著我來！」

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

老婆想吃烏魚子！他切好一盤…旁邊3顆露餡

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面