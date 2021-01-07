廚餘袋跳車遭輾爆　3騎士衰命中…犁田慘摔又臭又痛



▲林姓駕駛開車載著廚餘袋，未料廚餘袋掉落地面，造成3名騎士犁田。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

林姓小貨車駕駛4日晚間載著廚餘袋行經竹南鎮公義路與友義路口時，意外將後車斗的廚餘袋甩出，掉落地面的廚餘袋被後方行經車輛壓破，油膩惡臭的的餿水瞬間爆流整個車道，造成3名機車騎士被油漬滑倒犁田，警方調閱監視器找到林姓駕駛，6日上午依法開出罰單。

林男從新竹載廚餘回家準備做成堆肥，在行經竹南鎮公義路與友義路口時，不小心讓廚餘袋跳車掉落地面，後方車輛閃避不及直接輾爆，油膩惡臭的餿水就這樣暴露在馬路上，後面3名騎士則陸續騎過犁田。

為了預防其他機車受害，警方立即封鎖現場進行車道管制，找來木屑鋪地吸油，和熱心的拖吊車司機一起清理了半小時，才將油漬清除。林姓駕駛表示，廚餘袋在出發時有綁上繩子，沒想到到家後才發現繩子不見了，也不知道廚餘袋破裂害3騎士犁田，直到警方上門才知道闖禍了。

▲▼警方封鎖現場進行車道管制，找來木屑鋪地吸油，和熱心的拖吊車司機一起清理了半小時，才將油漬清除。

►「Curel珂潤 潤浸保濕泡泡洗顏慕斯」完全起泡，細膩綿密，輕鬆帶走髒污

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌 耳朵打爛變形



►1對1指導豐胸2月A→D罩杯 女大生噴3萬4個月還是A…一看真相氣炸



►獨／竹科老司機哀號聲四起！「極樂竹北」爆歇業潮 驚人內幕曝



►18歲少年車禍昏迷62天 聽到「吃雞排」竟奇蹟甦醒