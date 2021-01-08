「永裕興18號」失聯10天！4艘台灣漁船、20架美籍定翼機待命救援

▲美國定翼機拍攝到「永裕興18號」。（圖／漁業署提供）

記者崔至雲／台北報導

我國「永裕興18號」鮪釣漁船於去年12月30日起於太平洋公海失聯，至今失聯已進入第10天，船上包括1名台籍船員及9名印尼籍船員仍生死不明。漁業署今（8日）指出，目前已有4艘台灣籍漁船，在「永」船周邊135至325海浬待命，但目前應海象惡劣，為顧及安全，將待海況回穩後繼續搜救。

「永裕興18號」漁船是赴太平洋海域作業之鮪釣漁船（船全長29.6公尺；船噸位99噸），船上共10名船員。該船於去年9月26日於我國南方澳漁港出海赴北太平洋作業，船主於去年12月30日起無法與船上人員取得聯繫，漁船的船位回報器（VMS）也在1月2日10時許距美國夏威夷中途島東北方606浬處斷訊。

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▲台籍魚船在永裕興18號周邊不作業待命。（圖／記者許展溢攝）

漁業署指出，持續透過國家搜救指揮中心洽請美方持續派遣定翼機搜尋「永」船，提供發現「永」船之位置予我方，漁業署即提供「永」船位置給前往協助搜救之我國漁船，另俟馳援之漁船結束避風並航返「永」船鄰近海域時，將透過定翼機等適當工具，引導搜救漁船接近「永」船，俾利後續搜尋作業。

漁業署說明，截至8日止，漁業署已協調4艘我國籍漁船前往搜尋；美國檀香山搜救中心也已派出20架次定翼機協助搜救。

漁業署強調，北半球時值冬季，海況普遍惡劣，作業危險性高，呼籲漁船作業注意安全。沿近海漁船請收聽漁業廣播電臺 (AM738、AM1143、AM1593)，依氣象狀況規劃作業海域及時間；另遠洋漁船作業請掌握當地海域即時海象資訊，避開至海況惡劣海域，以維護自身安全。