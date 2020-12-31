90%燒傷「自己走上救護車」　八仙塵爆女大生獲賠1346萬

▲八仙塵爆意外時，多名傷者待援，女大生林誼全身90%燒傷仍奮力走到大門上救護車就醫。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

2015年八仙樂園塵爆案造成486人死傷，其中當時還在念大學的女學生林誼，全身90%燒傷，卻忍著劇痛，奮力走到大門，擠上救護車到醫院接受治療，目前尚未完全復原，林誼委託律師向八仙樂園請求損害賠償，士林地院31日判決，主辦單位玩色創意、瑞博國際和負責人呂忠吉連帶賠償林誼與家人共逾1346萬元。

林誼是在即將升上文藻大學3年級的暑假，和高中同學相約，2015年6月27日到八仙樂園玩，沒想到卻遇上塵爆地獄，林誼全身嚴重燒燙傷，靠著堅強的意志力，獨自走到樂園大門，坐上已經擠滿傷患的救護車，被送往台北馬偕醫院插管急救，幾天後轉回家鄉台南成大醫院。

士林地院在31日判決玩色創意、瑞博國際和負責人呂忠吉要賠償林誼1146萬元，賠償林誼父母各100萬元，總計1346萬元之前，已經陸續對另外10名被害人共可獲賠6000多萬元，其中僅有傷者黃映心求償案，經法官認定八仙樂園有義務提供入園民眾安全環境，要連帶賠償600多萬元，其餘案件中，八仙樂園都獲判免賠。

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