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男拋妻棄子30年後返台！竟向腦麻兒討扶養費　她曝黑歷史打臉

▲輪椅，身心障礙者。（圖／達志／示意圖）

▲男子拋妻棄子近30年後自大陸回台，提告討扶養費，連腦麻兒也不放過。（示意圖／達志影像）

記者陳羿妏／台東報導

台東一名現年69歲的劉姓男子赴大陸工作近30年後返台，因年邁體衰，欠缺工作能力，向1子1女提告聲請負擔扶養費。不過其女兒、宋姓女子反控，父親當初拋棄懷孕中的母親離去，害母親營養不良，弟弟一出生即腦麻，且再加上母親早逝，她獨自扛起扶養弟弟的責任，從未開口要過扶養費，如今父親反討扶養費，顯然有失公平。日前台東地院審理後，駁回劉男告訴，可上訴。

判決指出，劉男與李姓元配，育有一子，離婚後再娶宋姓女子，育有1子1女。劉男主張，目前大兒子仍負擔其每月的租屋費用，有照顧其日常起居生活，但他與宋女生的2名子女，卻與他早已失聯，未盡其扶養義務，因此根據行政院主計處發布平均每人月消費支出17810元，決定提告2名子女，聲請每月給付5937元扶養費。

宋女指出，她自幼就沒有劉男的印象，母親告知她，劉男沒錢實才會找人，拿到錢就消失，而劉男約莫在她5歲時，便竊取母親身分證印章借高利貸，人隨後即消失，於民國83年7月2日捲款逃至境外，留下她與懷孕的母親到處躲避黑道討債，整日活在恐懼之中，而母親於劉男出境約3個月後，生下弟弟，雖足月39週，但弟弟僅1300公克，加上母親孕期營養不良，四處奔波，擔心受怕，導致弟弟出生時腦部缺氧造成先天性腦性麻痺，當時還擔心被黑道抓，不敢帶弟弟到醫院看診，弟弟更因此癲癇發作日益嚴重，進而腦部退化使弟弟大小便失禁、雙耳重聽、視力不佳。

宋女提到，母親獨自扶養她與弟弟，過度勞累，不到40歲就中風，她開始身兼母職照顧母親與弟弟，16歲就半工半讀，日子看似漸漸好轉，母親卻於49歲確診血癌，3年後離世，讓她一人扛下醫療費、喪葬費；另外，她控訴這些苦日子，劉男拿著錢在外吃香喝辣，對妻小不聞不問，如今又聲請扶養費，顯然有失公平，而她從未向劉男要過一毛錢，以3萬薪水照顧兒子及弟弟，根本無力負擔，因此聲請駁回。

宋女弟弟則說，他因出生時腦部缺氧導致罹患腦性麻痺、癲癇等疾病，為重度智能障礙，領有身心障礙手冊，無法自理生活，無謀生能力，被法院宣告為監護宣告之人，仍需他人扶養，無力扶養劉男，再加上劉男捲鉅款逃境外，棄他不顧，導致他未能受到良好治療，身體機能每況愈下，如今又向他聲請扶養，顯然有失公平。

對此，法院勘驗相關事證後，認定劉男確實於2名子女成年前，均未善盡扶養義務且情節重大，最終駁回聲請，全案仍可上訴。


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