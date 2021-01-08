富王鴨肉路霸餐檯「拖4天秘密消失」　鄰居曝：老闆依舊神隱

記者李忠憲、陳羿妏／台中報導

台中市北屯區富王鴨肉專賣店2日爆出，一名男店員以「破查某」、「妳毛長齊再來說話啦」等語怒嗆女熊貓外送員，引發眾怒，連帶遭人檢舉其門口的攤位餐檯「是路霸」、消防安全有疑慮，通報警消到場。不過，《ETtoday新聞雲》記者今（8日）實地走訪，發現店家已悄悄移開「門口路霸」，而附近鄰居則說，該店員工7日曾現身移開餐檯，但老闆並未現身。

▲店家遭人檢舉其門口外推餐檯為路霸，經警方到場告發開罰，目前已悄悄搬走。（圖／記者白珈陽攝、記者李忠憲攝）

回顧整起事發經過，女熊貓外送員取餐時，因質疑店家拖單，遭一名男店員怒嗆「妳在外面不要給我遇到，很跩喔，破查某，沒被人打過是不是？來告我啊！大學生？小妹妹，妳毛長齊再來說話啦！」整段過程全被密錄器拍下，而影片曝光後，隨即引來網友群起撻伐，女外送員也赴警局報警提告。

▲男店員嗆聲女熊貓外送員過程，全被密錄器拍下。（圖／網友授權）

嗆聲事件越演越烈，店家於4日便遭人檢舉其放置門口的攤位為路霸，警方隨後也到場依法告發，要求店家於11日前清除障礙、移除路障，否則將視同廢棄物，移請主管機關台中市府環境保護局依法清除。

不過，《ETtoday新聞雲》記者今（8日）實地走訪該店後，店家已悄悄搬走被人稱之為「路霸」的攤位餐檯，至今仍大門深鎖，沒有營業。不過附近鄰居向記者指出，該店部分員工7日下午4時許就已將餐檯搬進店內，約30分鐘後，低調將鐵門拉上，而老闆並未現身。另一名鄰居也表示，事發至今鴨肉店都沒有營業、搬走路霸，沒看到店家人影，附近也沒有人要來，至於該鴨肉店是否有要搬至別處繼續營業，他們並不清楚。

▲附近鄰居透露，7日店內員工就將「路霸」搬進店內，且事發至今未營業。（圖／記者李忠憲攝）

另外，店家遭檢舉路霸同日，還遭民眾檢舉有消防安全疑慮，消防局經派遣檢查小組勘查後，僅表示會持續追查；而根據檢查通知單，消防局今（8日）上午11時將進行複查，屆時店家若規避、妨礙或拒絕，將被依法開處3000元至1萬5000元的罰鍰，並按次處罰及強制執行檢查、複查。

▼警方、消防局因民眾檢舉店家，接連到場開立通知單。（圖／記者李忠憲攝）