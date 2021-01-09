富王鴨肉道歉全文！小老闆13度鞠躬：重新開業當日會將營業額捐出

記者張榮恩、李忠憲／台中報導

富王鴨肉店小老闆日前爆發出嗆女外送員風波，事隔7天後出面13度鞠躬道歉，而小老闆也提到，「富王鴨肉會深深的檢討與沉思、重新出發，因為焦慮情緒管理不當，當下並沒有拖餐，爾後重新開張之後，會把當日營業額全數捐助社福機構。」小老闆前後共13度道歉，而他也說，今天的目的就是誠心的來向女外送員道歉。

▲富王鴨肉負責人鞠躬道歉。（圖／記者張榮恩攝）

小老闆道歉全文：



本人因情緒控管不當，對女外送員口出不當，造成深感抱歉，對不起，本人因做出錯誤示範，也帶全體員工，向女外送員再次致上歉意，這件事情對社會大眾 造成這麼大風波，做了錯誤示範，也希望外界給予我們機會，對社會大眾造成的錯誤示範，表示深感非常的抱歉，再次致歉對不起。

謝謝大家辛苦了，富王鴨肉會深深的檢討與沉思，重新出發，因為焦慮情緒管理不當，當下並沒有拖餐，爾後重新開張之後，會把當日營業額全數捐出。

之後會等司法處理，有向她道歉，希望她能原諒，希望外界給予機會，讓我們深深反省，我們在這裡非常對不起、對不起真的很對不起，今天我是誠心誠意向外送員道歉，也是告訴外界我們真的做錯了，也承擔責任，至上最深歉意，其他我們暫時還沒有任何想法，希望這風波可以盡快平息。

6個粉專並非我本人之立場，我們到今天才出來澄清，其他並非本人立場，但因為風波因我們而起，所以這些我們一概承受，不追究這件事。我們也沒有這個能力洗掉Google評論。

今天來的本意是非常誠心向女外送員道歉，向外界道歉，其他沒有太多想法，這次風波都是我引起的，之後是否會在這邊開業還會在討論，這是我跟朋友合股的鴨肉店，對不起。

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