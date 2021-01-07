　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國二少女為愛多P！男友一起爽戰「竟偷收錢」　她見警到場崩潰

▲▼19歲女學生遭摸下半身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國二女學生為愛答應男友「多人運動」，卻遭對方出賣，演變成提供性交易服務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏、羅志華／台北報導

陳姓男子與年僅14歲、就讀國中二年級的小女友小潔（化名）交往期間曾發生關係5次，孰料，2017年間他竟利用對方的愛慕之情，提議「想嘗試多P」，並在小潔答應後，於網路上刊登「付費換妻」訊息，讓小潔默默接客，而其中一名楊姓恩客更提供毒品助興。直到警方進行網路巡邏，喬裝嫖客前往，當場查獲，並把當天同樣到場的張姓嫖客、陳男及楊男全帶回，全案因此曝光。對此，台北地院日前審理結果出爐！

判決指出，陳男2016年11月經由臉書認識小潔，並於當月28日交往成為男女朋友，交往期間5度帶小潔上旅館發生關係5次，然而他利用小潔對他的愛慕之情、信任，提議想要嘗試多人運動，在小潔為愛答應後，2017年起於臉書上以「陳騎侶」刊登「我們是台北情侶、女友18歲/161/65/34D、可換可不換」、「徵單男」、「多P」、「聯誼」、「今晚女友受不了了啦，剛回國想被滿足」、「單男須酌收費用」等語，打算讓小潔默默接客。

誇張的是，陳男還拍攝小潔與其他男子性交過程的照片，傳送給有興趣的網友觀賞，藉此吸客，而小潔一晚曾同時與3名男子性交，半年內總計接客9次，其中楊男當時甚至為現役軍人身分，除進行性交易外，還於過程中提供毒品助興。直到警方進行網路巡邏，發現陳男公開散布之引誘、媒介性交易訊息，遂佯裝成男客聯繫，到場後立即表明身分，逮到小潔與張男性交，而小潔這才發現，自己竟遭男友出賣，當場崩潰。

審理期間，小潔提到，「是陳男提議想多人性交，我想說他要嘗試的話，我可以試1、2次，但陳男還是繼續約，我會配合是因為我愛他」、「我與楊男性交時，陳男曾在場3次，其中2次有參與口交、性交」；另外，小潔也指出，陳男從未提起會收費，自己根本沒有獲利，因陳男向她表示，這些男客都是朋友，才會聽從要求，且為討歡心進而與多名男子性交。

對此，法官勘驗相關事證後，認定3人犯行；陳男交往期間與小潔性交部分，被依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，判刑10月，不得易科罰金但得易服社會勞動，另外性交易部分，陳男被依圖利媒介而使少年為有對價之性交行為罪，判刑4年。

張男部分，法官除依十八歲以上之人與十六歲以上未滿十八歲之人為有對價之性交行為罪，判刑3月，得易科罰金18萬，另念其因短於思慮，坦承犯行等情狀，宣告緩刑3年，判決確定後2年內向公庫支付新台幣10萬元。

至於楊男則被依十八歲以上之人與十六歲以上未滿十八歲之人為有對價之性交行為罪，判刑6月，得易科罰金18萬，另依現役軍人成年人對未成年人犯轉讓第二級毒品罪，判刑10月，不得易科罰金，全案仍可上訴。


【更多新聞】

色男連鎖速食店女廁裝針孔狂拍！「1動作」露餡當場被逮

連2天西門町偷拍短裙妹！男大生被逮拔腿狂奔　遭3警制伏扛回警局

台中男單攻白姑大山失聯7天！沿溪旁留「SOS＋名字」求救石塊

ET快訊
快訊／拜登將就職交接　川普首發聲了
北市防疫旅館內激戰？　他入住驚見地上有保險套
快訊／眾議院正式宣布：拜登、賀錦麗當選美國第46任正副總統
快訊／疫情失控！菅義偉宣布進入緊急狀態　為期1個月
幼兒園作業大卡關！碩士爸頭痛「看不懂題目」　網秒答：很簡單啊
國二少女為愛多P　男友一起爽戰還偷收費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市警包庇酒店業案第6波搜索　業者「逢3節再加3萬」3警涉案

男大生跨年後住青年旅館…清晨詭遇裸男告白300秒：我好想要

3寶媽偷吃鮮肉工程師！小王面前稱老公「室友」　他一看對話綠炸

高雄3歲女童「瘦成皮包骨」全身傷！遭狠心父母長期毆打+禁食

高雄6寶爸「2度性侵大女兒」！跳蛋塞下體扯「偷看A片」：她拿來玩

約高中女上U2看恐怖片　渣男襲胸強逼口交還裝無辜...遭判4年2月

國二少女為愛多P！男友一起爽戰「竟偷收錢」　她見警到場崩潰

快訊／貨櫃車翻覆「折甘蔗」　國一北上五股交流道紫爆回堵

2女陪酒慘被「綑綁+襪子塞嘴」搶9.5萬！190cm男怕被認出還穿壓力衣

教全家羽球教到滾床單…教練勾「老闆妻」上旅店！人夫目擊炸綠光

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

北市警包庇酒店業案第6波搜索　業者「逢3節再加3萬」3警涉案

男大生跨年後住青年旅館…清晨詭遇裸男告白300秒：我好想要

3寶媽偷吃鮮肉工程師！小王面前稱老公「室友」　他一看對話綠炸

高雄3歲女童「瘦成皮包骨」全身傷！遭狠心父母長期毆打+禁食

高雄6寶爸「2度性侵大女兒」！跳蛋塞下體扯「偷看A片」：她拿來玩

約高中女上U2看恐怖片　渣男襲胸強逼口交還裝無辜...遭判4年2月

國二少女為愛多P！男友一起爽戰「竟偷收錢」　她見警到場崩潰

快訊／貨櫃車翻覆「折甘蔗」　國一北上五股交流道紫爆回堵

2女陪酒慘被「綑綁+襪子塞嘴」搶9.5萬！190cm男怕被認出還穿壓力衣

教全家羽球教到滾床單…教練勾「老闆妻」上旅店！人夫目擊炸綠光

小宅不將就！「滿足４大要點」擺脫壓迫狹窄爛風水

香港情勢惡化　陸委會：採取一切可能的行動

曝未參與北市釋憲案表決理由　呱吉：現場所有叫囂都是表演而已

天冷狂打噴嚏！「感冒or過敏」分不清…醫曝3差異判讀：藥別亂吃

「公路封閉」懶人包！合歡山17時起封路　明限掛雪鏈才可過

紡拓會「行銷三箭」助廠商銷全球　北中南三場說明會將登場　

元大期貨與CME春節聯手　外期交易2月週週抽iPhone12Pro Max

咬爛地墊被抓包！闖禍貓裝死「整隻硬掉」叫不醒　網笑：影后欸

北市警包庇酒店業案第6波搜索　業者「逢3節再加3萬」3警涉案

「全聯We Sweet X Reese’s」第二波！花生巧克力甜點4種濃度一次吃

社會熱門新聞

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

獨／台中外送女停紅燈　遭撞噴飛1樓高

驚悚影片曝光　男員工鑽鐵捲門壓底

520婚禮前後3天！新郎倌開心與隔壁人妻激戰

長草廢墟冒白煙　里長傻眼：是孕婦　

買麵女人車遭劫走！哭哭哥：載我去找阿姨

驚悚影片曝　家樂福推車高速重擊客人

學生拒讓座　中一中回應了

8通電話檢舉富王鴨肉有違建！房東衰中槍

人妻被逼跟4男開房　老公扯喊：吸陽氣

富王路霸餐檯12日開拆　鄰居也遭殃

國二少女為愛多P！男友一起爽戰「竟偷收錢」　

雲林紅色多瑙河真兇　重罰2000萬

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

快訊／小甜甜報喜「結婚懷孕了」！

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

黃曉明向酸民宣戰「有話衝著我來！」

鬼鬼代言150萬「半價搶贏郭雪芙」

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

更多

最夯影音

更多
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」
陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面