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臺灣歷史博物館重新開館！動線燈光大升級、1千件展品必看點推薦

▲▼國立臺灣歷史博物館歷時2年大規模更新，1月8日正式重新開館。（圖／文化部提供）

▲國立臺灣歷史博物館歷時2年大規模更新，1月8日重新開館，在燈光硬體、動線上大升級。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

國立臺灣歷史博物館歷時2年大規模更新，今（8）日起正式開館！重新開放後展示1千多件展品，尤其在燈光硬體上大幅升級，動線也更流暢，還有高達1層樓的文物牆。臺史博也推薦「必看點」包括由3057張館藏照片打造的互動多媒體，還有全面翻新的親子兒童廳，可跟著島鯨船長的腳步拼貼衣服、建房子，還可以動手划船、鑽樹洞等。

臺史博2011年開館，前年底閉館進行大幅度更新，昨7日特別在夜間舉行「島嶼交會進行式」開幕儀式，宣告「大家的博物館」將重新開啟與社會的歷史新對話，8日正式對外重新開館，展出1千多件展品，整體設計具當代風格，並搭配通透、舒適的參觀動線。

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▲▼國立臺灣歷史博物館歷時2年大規模更新，1月8日正式重新開館。（圖／文化部提供）

▲高達1層樓的文物牆。（圖／文化部提供）

重新開放的臺史博，在入口區以原住民當代藝術家－－阿美族的魯碧·司瓦那的作品，呈現藝術形式轉化原住民傳說的意象；而結尾區域有高達1層樓的文物牆，運用燈光、投影及媒體互動傳遞「大家的博物館」概念，有趣又懷舊；而在觸摸展品體驗區，則展現對於推動文化平權的用心。

博物館也特別推薦民眾不容錯過的展覽「必看點」，包括由3057張館藏照片打造而成的互動多媒體；觀看1895年乙未戰爭時真真假假的圖像新聞；化身卡牌遊戲玩家，體驗17世紀日荷貿易衝突角力的經過；親自轉轉空襲警報器感受戰時氣氛；觸摸平埔原住民公廨中祭祀用品之一的豬頭骨；透過陳澄波被槍擊時所穿著的襯衫感受歷史的重量等。

▲▼國立臺灣歷史博物館歷時2年大規模更新，1月8日正式重新開館。（圖／文化部提供）

▲兒童廳全面翻新。（圖／文化部提供）

而針對親子觀眾，則特別推薦全面翻新的兒童廳，可以跟著島鯨船長的腳步，拼貼衣服、搭建房子，還可以動手划船、鑽樹洞等，在趣味的自然及人文體驗中，打造屬於自己的未來。

文化部長李永得提到，在歷任館長及所有館員努力下，臺史博映照出許多臺灣人民的共同記憶，更提供了對歷史與未來的討論、反省及思辨，文化部也將會持續爭取升級為三級機構，期盼賦予更多的能量，繼續帶領國人認識、瞭解臺灣的歷史，攜手為臺灣的未來打拼奮鬥。

▲▼國立臺灣歷史博物館歷時2年大規模更新，1月8日正式重新開館。文化部長李永得（左3）、國立臺灣歷史博物館代理館長楊仙妃及歷任館長呂理政、吳密察、林崇熙、王長華（左起）共同見證臺史博重新開館。（圖／文化部提供）

▲文化部長李永得（左3）、國立臺灣歷史博物館代理館長楊仙妃及歷任館長呂理政、吳密察、林崇熙、王長華（左起）共同見證臺史博重新開館。（圖／文化部提供）

臺史博也表示，新的常設展內容強調大時代下的個人生命史，引動民眾共感，大量運用現代科技轉譯歷史文本，不僅增強參與樂趣與觀眾互動性，也適合不同年齡層、不同需求的民眾到訪。此次重新開館將調整部分票價，相關服務與交通資訊、更多開館訊息，可至國立臺灣歷史博物館官網臉書專頁查詢。

今正式開館後，觀眾不但可以參觀常設展「斯土斯民：臺灣的故事」、全新的兒童廳，同時還有「離人·離島：臺灣離島的多重變貌」、「國·民·住·宅：臺灣當代住宅與社會特展」、「這就是我們：2020館藏捐贈特展」、「內海仔的船家寶—館藏單桅手撐船的生命史展」等4大特展，以及新設VR再現製造所展廳，可以一覽VR虛擬實境下的歷史故事。

▲▼國立臺灣歷史博物館歷時2年大規模更新，1月8日正式重新開館。（圖／文化部提供）

▲文化部長李永得參觀國立臺灣歷史博物館常設展。（圖／文化部提供）

國立臺灣歷史博物館
台南市安南區長和路一段250號
開放時間：9:00-17:00（週一休館）

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