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原文發中心＆臺史博簽合作備忘錄　國境之南文化大綻放

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▲原委會原住民族文化發展中心與臺灣歷史博物館，2日下午2點在臺史博舉辦合作備忘錄簽署儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲原委會原住民族文化發展中心與臺灣歷史博物館，2日下午2點在臺史博舉辦合作備忘錄簽署儀式。曾智勇（左）及臺史博林崇熙館長喝共飲小米酒。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

原委會原住民族文化發展中心與臺灣歷史博物館，2日下午兩點在臺史博舉辦合作備忘錄簽署儀式，未來不僅是學術研究，更要在博物館專業技能項目互惠交流，雙方結盟後，將共同落實以臺灣作為主體性的開創文化歷史目標。

其中臺史博提供專業資源挹注，與原文發中心所輔導全國29座原住民地方文化館進行交流，包括專業知識的傳授、田野調查、文物蒐藏與故事轉譯、展示文保等。

簽署儀式由原文發中心曾智勇主任及臺史博林崇熙館長代表雙方館舍簽署，簽署儀式在原文發中心文化展演團隊吟唱排灣族祈福古謠中拉開序幕，現場更以排灣族結盟定約傳統古禮作為佈置主題，雙方首長以排灣族木雕連杯共飲小米酒象徵結拜，開啟研究典藏展示合作與互惠的關係。現場全國29座原住民族地方文化館代表共同見證儀式。

曾智勇表示，臺史博於2019起加入南區輔導工作，在輔導工作中扮演重要角色，這次簽訂合作備忘不僅建立了與各原住民族地方館的合作交流網絡，也將與原文發中心共同帶動地方文化知識深耕與積累，未來將結合北區的臺灣博物館、東區的臺灣史前文化博物館還有中區的自然科學博物館，結盟成一個堅實的文化網絡，一起為臺灣最珍貴的原住民族文化資產保存、發揚做努力。

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關鍵字：原住民族文化發展中心,臺灣歷史博物館,臺灣

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