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「全聯We Sweet X Reese’s」第二波！花生巧克力甜點4種濃度一次吃

▲▼全聯We SweetXReese`s第二波聯名甜點。（圖／業者提供）

▲全聯We SweetXReese`s第二波聯名甜點登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶吃第二波！全聯「We Sweet」甜點去年12月底找來美國人氣花生醬品牌「Reese’s」推出聯名甜點一共4款，其中，光是「花生巧克力乳酪慕斯」3天就狂賣千萬，夯到不行！挾帶高人氣，這次強勢推出第二波，同樣有4種不同濃度的罪惡花生巧克力新品，明（8）日限時開賣，甜點控不能放過。

▲▼全聯We SweetXReese`s第二波聯名甜點。（圖／業者提供）

▲花生巧克力布朗尼。

「全聯We Sweet X Reese’s」聯名第二波登場，這次同樣有4種濃度選擇，就是要一次滿足甜點控的味蕾。其中，必吃入門款「花生巧克力銅鑼燒」，香濃Reese’s花生醬搭配特調Hershey’s巧克力餡，打造甜鹹交織的罪惡滋味；而「花生巧克力布朗尼」，是將巧克力布朗尼搭配Reese’s香滑花生醬一起烘烤，同樣是鹹甜風味組合，推薦給微濃系花生巧克力控。

▲▼全聯We SweetXReese`s第二波聯名甜點。（圖／業者提供）

▲▼喜愛濃郁系必吃花生巧克力香緹杯、花生巧克力黯黑布朗尼。

▲▼全聯We SweetXReese`s第二波聯名甜點。（圖／業者提供）

另外，喜歡濃郁口感的有「花生巧克力香緹杯」，巧克力奶油蛋糕體夾入含有顆粒感的香緹鮮奶油，再以Reese's瑞滋花生醬烘焙碎粒豆點綴，最後是「花生巧克力黯黑布朗尼」，嚴選厚濃的花生巧克力甘納許，灑上花生角及巴芮脆片，再用綿密巧克力蛋糕夾著花生香緹，光是畫面就讓人口水直流，明（8）日起至2月4日限時開吃。

▲▼家樂福開賣大甲芋頭銅鑼燒。（圖／業者提供）

▲家樂福開賣大甲芋頭銅鑼燒。（圖／業者提供）

另，跳脫紅豆餡的刻板印象，這一顆採用芋頭內餡製成的「芋頭銅鑼燒」，選用台中大甲芋頭製成綿密的芋泥，夾進鬆軟適中的銅鑼燒鬆餅當中，一打開先是聞到濃厚芋頭香氣，大口吃還有綿密滑順的罪惡口感，只在家樂福買得到，1月7日量販店搶先賣，8日於便利購上市，每日限量，售完為止。

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