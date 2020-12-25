「冠軍帽造型悠遊卡」將開賣　領帽將停？順澤宮：仍繼續

▲埔鹽順澤宮持續開放民眾領帽。（圖／埔鹽鄉長許文萍提供）

記者唐詠絮／彰化報導

挪威鐵人三項選手伊登（Gustav Iden)，頭戴「埔鹽順澤宮」幸運神帽，相繼在法國、德國及國際職業鐵人三項(PTO)賽事中，無人能敵，奪下3冠王封號，悠遊卡公司今天宣布推出縮小仿真版的「冠軍帽造型悠遊卡」，推行1萬份，領帽會因此停止？順澤宮總幹事陳守欽說，仍會繼續開放。

▲伊登戴順澤宮神帽奪冠。（照片翻攝自國際職業鐵人三項PTO官網）

悠遊卡公司發行「埔鹽順澤宮-冠軍帽造型悠遊卡」，內覆蓋有埔鹽順澤宮官印的紙卡，加持玄天上帝的神力，等比例仿真製作，搭配銀色珠鍊，隨身攜帶就猶如伊登戴上冠軍帽一樣，潛力值滿點，面對各種挑戰也能應付自如，事事拿冠軍。

▲悠遊卡公司推出埔鹽順澤宮冠軍帽悠遊卡。（圖／悠遊卡公司提供）

陳守欽說，很感謝悠遊卡公司能推出這張獨具意義又有紀念性的卡片，不論是帽子還是廟方大官印，完全是縮小版，今天新聞報導一出，已經有不少民眾打電話到順澤宮詢問如何預購，但發行者是悠遊卡公司，由他們全權決定，目前從28日上午11時起至明年1月3日23時59分止在四大超商限時開放預購。

▲順澤宮聯手ZEPRO發起路跑活動。（圖／ETtoday資料照）

廟方表示，未來「埔鹽順澤宮」冠軍神帽，仍會在廟前發放，國訂假日，上午9時起開放領取200頂；下午14時起，除埔鹽鄉信眾外，可領取100頂。正常上班日，每日限量100頂，請保持社交距離，主動出示證件，自主佩戴口罩，守護大家平安健康。

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