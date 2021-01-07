全台土石流潛勢溪流1726條全公開　防颱風豪雨釀大災害

▲水保局表示，相關資料已公開於土石流防災資訊網，民眾可上網查詢。（圖／記者游芳男翻攝）

記者許展溢／台北報導

為完善110年土石流防災整備工作，農委會今（7日）公開更新全台土石流潛勢溪流1726條，並調整土石流警戒基準值等土石流災害潛勢資料，提供各級政府作為110年土石流防災應變之參據，相關資料已公開於土石流防災資訊網，方便各級政府與民眾能即時查詢，以瞭解全台各地土石流潛勢溪流分布及土石流警戒基準值。



水土保持局表示，自89年7月災害防救法公布實施後，為減少災害發生或防止災害擴大，每年持續辦理調查評估並適時公開土石流潛勢溪流最新資訊，針對自然條件及保全對象等因素，分析研判可能發生土石流災害之野溪，適時檢討全台土石流警戒基準值之常態性更新，109年期間進行全台土石流潛勢溪流新增調整及土石流警戒值檢討更新後，依據「土石流災害潛勢公開辦法」規定，於109年12月2日邀集相關機關（構）及專家學者審查確認後，調整修正土石流潛勢溪流相關圖資及土石流警戒基準值等資料。

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▲全台土石流潛勢溪流1726條。（圖／翻攝水土保持局網頁）



水保局指出，由於每年颱風豪雨都可能造成不同地點發生土石流災害，為避免造成二次災害，每年均會請地方政府提報建議新增或須檢討之土石流潛勢溪流地點，經調查、審查後定期公開，作為防災應變之參據；同時請各級政府防救災單位於5月汛期前依據公開資料新增及校核更新保全住戶清冊，確實掌握其轄內土石流潛勢溪流影響範圍內所有保全對象，以完備土石流防災整備能力。