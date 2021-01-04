石虎想返家要經5大「嚴格訓練」　沒通過只好進入收容長照體系

▲石虎野放前確認發報器使用情形。（圖／特有生物研究保育中心提供、王威翔攝，下同）



記者許展溢／台北報導

農委會特有生物研究保育中心野生動物急救站近3年來已野放15隻石虎回歸野外，其中包含5隻失親幼獸，而成年受傷個體及失去親獸教導的幼獸如何踏上回歸野外之路？特生表示，牠們唯有通過嚴格的「野放訓練評估」後才能踏上回家之路。

特生中心說明，野放評估分為5大準則，包括運動能力、躲藏能力、覓食能力、天敵辨識能力及對人有無親近反應。通過評估的石虎可踏上返家之路，未能通過者則必須再等待下一梯次的訓練，一直未通過者則只好進入收容長照體系。野放訓練給予或重建野生動物必要基本生存能力，讓牠們有辦法在嚴苛的野外中生存下來。

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▲石虎遇到犬隻能立即攀爬到高點的訓練



野放後的動物會以無線電追蹤或自動相機監測的方式來了解牠們存活的狀況。無線電追蹤是將無線發報器繫掛在動物身上，然後接收發報器發出訊號的位置，來了解動物的活動情況。自動相機則是架設在野放地點的附近，來監看野放動物後續在當地出沒的地點範圍與時間。

特生中心提到，比較特別的案例是108年9月及10月急救站分別收治苗栗地區3隻失親小石虎，經過長達約半年的照養，體重均達2.5公斤以上，並在培訓5大生存技能後，分別於109年2月、3月及4月間個別野放回苗栗。在野外1個月後，3隻的影像再次被記錄到，證明通過野放訓練評估的石虎在野外能靠自己活下去。

▲照護人員照養失親小石虎需隱蔽人的臉孔，避免小石虎日後對人親近。



另外，特生中心指出，109年1月16日有1隻中陷阱的公亞成石虎個體被送來急救站，取名為「大三」。送來時已做完左前肩胛骨以下的截肢手術，只剩3隻腳的石虎按照慣例是會進入收容長照體系。然而由於這是一隻年輕亞成個體，且傷口復原良好，為了讓野放訓練評估能發揮更大的功用，急救站首次嘗試讓截肢石虎進行模擬野放訓練。在訓練過程中，對截肢石虎而言最難的是攀爬樹木及跳躍能力訓練，在一次次的失敗後，大三克服欠缺左前肢的不利情況，完成攀爬樹木及捕抓獵物的訓練，最終通過野放評估。

野放後的「大三」靠著3隻腳在地形崎嶇的山林移動，一晚就可走超過1公里，而且穿越道路及遊蕩犬隻出沒的地區也難不倒牠，順利地在野外存活下來。當初取名為「大三」不止因為牠只有3隻腳，也意含著牠恐怕無法順利畢業而進入牠的石虎生涯。如今「大三」順利通過嚴格的野放訓練評估而畢業重生了，為原被認為因為傷殘無法回歸野外的石虎開啟了返家的希望。

▲野放後除以發報器追蹤外，也會結合自動相機來監看動物存活情形。



特生中心提到，野生動物急救站除了累積無數的珍貴野生動物照養經驗及各類型傷害醫療復健技術外，更建立了不同種類動物必要的野放訓練評估項目與標準，唯有結合醫療、照養及野放訓練，才能讓野生動物返回野外時，有能力面對嚴峻的環境挑戰而生存下去。