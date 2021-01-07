看鄰居在洗陽台...新竹男「當街脫褲猛搓」！她一看回頭淡定錄影

▲陳男被依法判拘役20天。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新竹報導

一名陳姓男子與女子「阿桃」（化名）為鄰居關係，但他卻趁著對方在對面清洗陽台時，朝著對方將生殖器裸露出來，並以手套弄自慰，而阿桃看見後，趕忙錄影存證並報警。對此，竹北簡易庭審理後，依法判陳男拘役20日，得易科罰金。

判決指出，陳男跟阿桃是鄰居，而他於去年7月某日晚上，在自家住處附近看見阿桃在對面2樓清洗陽台，為了滿足一己之興致，竟基於意圖供阿桃觀覽之犯意，先坐在路旁椅子上，將褲子脫下裸露出生殖器官，再以雙手握住生殖器上下擺弄，對著阿桃做出打手槍的自慰行為，而其公然猥褻之行為，讓阿桃當場傻眼。

阿桃見陳男做出誇張舉動後，以手機將其舉動錄影存證，並火速報警。對此，警方獲報後，循線將陳男逮捕，而陳男於警詢時坦承犯行，又有阿桃之指訴，且也有現場蒐證照片、猥褻錄影截圖翻拍照片1張等足以佐證，因此陳男之犯行堪以認定。

對此，法官認為，陳男為了滿足一己慾念，不顧公眾場所他人之感受，公然為裸露並把玩生殖器之猥褻行為，有違社會善良風俗，行為誠屬不當，惟念他犯後坦承犯行，兼恆其智識程度、家庭經濟狀況、素行等一切情狀之後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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