交易網PO「答應的可以先上床再談」！台北人妻槓上女仲介　下場曝

▲花花被依法判處拘役35日。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

一名女子「花花」（化名）因懷疑其夫與另名女子「阿桃」（化名）有婚外情，竟然就用假身分在網站上留言諸多足以損害對方名譽之留言，「你說我要買房子可以，要優先滿足你的需求，可是我老婆說不准耶怎麼辦呢」等語。對此，高等法院審理後，依法判花花拘役35日，得易科罰金。

判決指出，花花懷疑老公與阿桃外遇，竟意圖散布於眾，基於誹謗之犯意，在某房屋交易網上，以「X先生」之名義在該網站上留言，「請問為什麼跟你說要房子的男人，你可以要跟他上床呢？」、「請問要找你看房子的人為什麼你可以直接跟他上床呢？你是以條件交換嗎？」、「請問看房子有包含你之前答應的可以先上床再談嗎？」。以此方式散布阿桃與不特定男性購屋者發生性行為之不實事項，足以貶損其名譽。

花花矢口否認犯行，辯稱自己是依網站版文規定，需要版主回應後，第三人使得觀覽，留言內容僅有版主本人有權限決定是否顯示與否，其並無傳播大眾之行為。對此，法官認為，花花的行徑已經損害阿桃名譽，且未獲得對方之諒解，考量其犯罪動機、目的、智識程度、生活狀況等後，依犯加重誹謗罪，判處拘役35日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，而全案經上訴到高等法院後，高等法院法官認為一審原判並無不妥，駁回其上訴。

【更多新聞】

人妻被逼跟4男開房！老公扯喊：吸陽氣幫我戰勝大腸癌 她崩潰痛哭

驚悚影片曝光！男員工鑽鐵捲門 下秒被壓底「半身遭吞噬對折」

驚悚影片曝！「家樂福推車」高速暴衝撞擊 他痛到趴倒櫃台