人妻被逼跟4男開房！老公扯喊：吸陽氣幫我戰勝大腸癌　她崩潰痛哭

▲阿義迫使小紅不特定男客進行性交易。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿義」（化名）與妻子「小紅」（化名）原為夫妻，但他竟然謊稱自己生病，需要小紅與他人發生性行為，藉此吸取陽氣，才能讓他病癒，甚至還模仿神的語氣恫嚇對方，迫使小紅與4名不同男子發生性交行為。對此，橋頭地院審理後，依法判其9年徒刑。

判決指出，阿義因缺錢花用，竟然就基於以違反本人意願，使女子與他人為性交易之犯意，向妻子小紅謊稱自己罹患大腸癌末期，需要小紅與其他人性交易，藉此吸取陽氣始能幫助其戰勝癌細胞等語，不斷對小紅進行說服，如果對方不從，阿義就假裝用神的語氣辱罵對方，甚至還寫上有其生辰八字之符咒，或以要對其下降頭、拉其靈魂下地獄等手段恫嚇對方。

小紅因為個人信仰，因此相信阿義有驅使鬼神之力，擔心如果不順從對方可能招致鬼神等無形力量處罰。等到小紅的理性思考空間遭此說法壓制後，阿義就以此違反小紅之意願之方式讓小紅與4名不特定男客從事全套或半套之性交、猥褻行為，而每次各從中收取2500元的現金。

對此，法官認為阿義的行徑使小紅身體自主權利遭受壓制，對於其身心影響甚鉅、惡性重大，且犯後飾詞否認犯行，難認有悔悟之意，在考量其智識程度、家庭經濟狀況等後，依犯圖利強制使人為性交猥褻罪，累犯，處有期徒刑7年10月；又犯圖利強制使人為性交猥褻罪，累犯，處有期徒刑7年4月，應執行有期徒刑9年，另位扣案之犯罪所得沒收，於全部或一部不能沒收、或不宜執行沒收時，追徵其價額。

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