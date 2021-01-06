殯葬大亨朱國榮吸血國寶人壽害失5億　紙上公司仲介投資賺價差

▲殯葬大亨朱國榮入主國寶人壽後多次因違反《證交法》、《保險法》遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

國寶集團總裁朱國榮，日前除因涉嫌炒作松崗股票遭起訴，台北地檢署另外查出，朱在入主國寶後因持續虧損，為了避免遭金管會接管、投資化為烏有，透過設於海外的紙上公司，以高於發行銀行價，仲介國寶投資「零息債券」，造成國寶平白損失5億元價差，朱等人再以收佣名義拿回扣，被檢察官依違反《保險法》等罪起訴。

起訴指出，朱國榮2006年看到國寶虧損達實收資本一半的時候，仍認為國寶有獲利空間，因此以富祥酒店公司名義大量入股福座開發公司，再透過福座入主國寶，後來因財務未見起訴，遭金管會要求改善，朱國榮再找朋友葉佳瑛應募出資2億元，讓葉後來當上國寶董事長。

這段期間，國寶打算投資海外零息債券，朱國榮找朋友推薦標的後，明知境外紙上公司BPCSA毫無任何信用評等，不符合國寶「國外投資作業手冊」規定，仍主導國寶2009年到2010年間，透過BPCSA仲介投資4檔零息債券，價格遠高於直接向零息債券發行機構購買價，差額達2億元。

2012年到2013年間，朱、葉又透過另間境外紙上公司GC到海外做了4筆投資，同樣讓國寶平白多支付了4億元的價差損失，其中部分款項又以佣金名義，回流到朱、葉手中，結果國寶人壽因持續虧損，2014年淨值降為負252億元，遭金管會依法接管，由保險安定基金管理。

檢察官調查後，依違反《保險法》、《洗錢防制法》等罪，起訴朱、葉等相關公司職員共10人，另外朱國榮還有涉嫌用苗栗縣一批12年也賣不掉的爛尾樓，抵押給國寶人壽銷債，疑似違反《證交法》非常規交易等罪，正由北檢偵辦中。

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