睽違3年重返榮耀！六信高中橄欖球隊奪冠　黃偉哲：爭取經費讓選手持續稱霸

▲台南市六信高中橄欖球隊7人制橄欖球錦標賽中勇奪全國冠軍，市長黃偉哲親自表揚優秀的運動員與教練，並為選手加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市六信高中橄欖球隊於2020年7人制橄欖球錦標賽中勇奪全國冠軍，台南市長黃偉哲6日親自表揚優秀的運動員與教練，並為選手加油打氣，期許優秀的運動員們再接再厲創造佳績，在橄欖球界持續保持霸主地位。





市長黃偉哲表示，睽違3年！感謝六信高中幫台南市奪回冠軍榮耀，期待更多熱愛橄欖球的人士或市民朋友，對橄欖球發展予以更多的關注與鼓勵，也祝福期許該校未來在橄欖球界立足，持續保持霸主的地位；黃偉哲指示教育局著手規劃獎金、訓練經費的補助給球隊，讓卓越成就能夠延續保持，也讓選手能有更好的訓練及待遇，南市府會與選手們一起努力。





台南過去曾是全國橄欖球運動發展重鎮，於1976年第3屆省運開始，締造了16連霸的空前紀錄，更被盛讚為「府城王朝」，南市府為持續推動橄欖球運動，於去年舉辦「2020年南部區域橄欖球聯賽」，該賽事除向體育署爭取補助經費100萬元，並由台南市府全額挹注配合款，結合中央與地方資源，積極推動台南市橄欖球賽事之發展，除了讓選手以賽代訓增加實戰經驗，也廣增橄欖球基層運動人口，讓橄欖球競技運動向下扎根。市議員李啟維、李中岑也到場予以祝福鼓勵。





六信高中校長黃振忠表示，該校多年來深耕橄欖球運動，並積極培育國內外許多優秀的運動選手，此次學生打出優異佳績，展現了日復一日辛勤訓練的成果，以及不放棄的精神；此外，橄欖球隊學生不但比賽傑出，還培養各種專長，每人皆取得2張以上的丙級證照，除了專精球技，學習也不落人後。





教育局長鄭新輝指出，六信高中橄欖球隊已成軍逾一甲子，是國內橄欖球比賽常勝軍，去年已獲「109年南部區域橄欖球聯賽」15人制及7人制雙料冠軍、「109年全國橄欖球15人制聯賽」季軍，隊中林文強、林淨樂、阮寬鴻、張赫宇、馬聖恩等5位選手，更獲選2020年U19亞洲青年橄欖球代表隊國手！優秀的表現值得喝采，未來將持續爭取更多橄欖球精彩賽事在台南舉行，也期許南市橄欖球風雲再現，譜出歷史新頁。

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