嘉縣議長張明達連任義消總隊長　陳文龍南下親頒贈書





▲消防署長陳文龍親自頒授聘書給嘉義縣義消總隊長張明達等人。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣義勇消防總隊6日晚間嘉義縣消防局共同舉辦「109年度工作聯繫會報」，嘉義縣義消總隊總隊長張明達、嘉義縣消防局長呂清海主持此活動，嘉義縣縣長翁章梁及消防署署長陳文龍蒞臨指導。

活動中消防署長陳文龍親自頒授總隊長、3位副總隊長聘書，本年度則由張明達總隊長頒授109年度鳳凰獎楷模總隊獎章予朴子義消分隊長周許素蘭、朴子消防分隊小隊長蔡敏生，及109年度全國防火宣導志工菁英獎榮耀獎座予民雄婦宣分隊長劉淑綢。警消部分，由翁章梁縣長頒贈執行防疫救護有功人員獎慰金予消防局三位大隊長。

縣長翁章梁及消防署署長陳文龍會上針對嘉義縣義消總隊及消防局於109年度執行救災、救護、宣導及各項為民服務等多項工作時，遭遇執勤相關問題於會議中提出解決方案或策進作為，強化災害搶救、緊急救護、防火宣導及為民服務等工作之品質，及順遂義消總隊相關業務推行。

會中翁章梁縣長特別感謝張明達議長承接義消總隊總隊長重任，並擔任義消協會理事長，長期擔任義消顧問，對消防勤業務推展過程向來關心，擔任總隊長後更能展現個人溝通協調及領導長才，讓消防、義消及縣府團隊能發揮更大的防災及救災效能。



陳文龍則嘉義縣義消總隊能藉由消防署推行的義消中程計畫辦理相關訓練，以利招募山域、水域及救護領域之新血人才，及強化充實各項救災、救護及宣導應勤裝備。



