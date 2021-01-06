汽機車汰舊換新補助延長到2026年　政院明拍板修正案

▲汽機車汰舊換新優惠措施將延長5年。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

汽機車汰舊換新補助將在7日到期，據了解，行政院考量民間反應良好，預計將在7日拍板「汽機車汰舊換新減徵貨物稅延長5年」的修正案，力拚在立法院臨時會完成三讀。

為鼓勵民眾汰換舊車購買新車，2016年1月8日推動汽機車汰舊換新補助政策，針對汽車車齡6年以上、機車車齡4年以上，在換購新車的前後半年內報廢或出口原本的舊車，可享有汽車5萬元、機車4000元的貨物稅減徵，為期5年，到今年1月7日屆滿。

根據統計，汽機車舊換新減稅措施自2016年推行以來，已有超過240萬汽機車車主受惠，同時帶動新車銷售增加，整體稅收不減反增，因此，去年7月就預告修法，要把租稅優惠延長5年，希望在落日前通過延長實施。

據了解，為避免延長優惠年限衝擊中古車商生計，修正草案將汽車汰舊換新減徵5萬元貨物稅適用車齡，從原本的出廠6年以上拉長為10年以上，以利低價中古車流入市場。同時也將報廢或出口符合規定的中古汽、機車及換購新車，減徵退還新車貨物稅之適用期間延長5年，至2026年1月7日止。

另外，由於機車是一般民眾的主要代步工具，為加強鼓勵機車汰舊換新，自110年1月8日起刪除報廢或出口中古機車應「登記滿1年」的限制，並放寬報廢或出口中古機車的車籍登記與新購機車的新領牌照登記，不以同一人為限。