新北恐怖情人求復合遭拒　闖前女友住家前灑汽油狂吼：給我出來

▲恐怖情人求和不成在前女友住家前潑灑汽油。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名恐怖情人林姓男子跟前女友分手後，想求合遭拒，加上彼此有感情糾紛，一氣之下跑到前女友蘆洲的住處，要她出來見面談判，等不到人就在家門前潑灑汽油後逃逸，警方獲報到場後循線展開偵辦，3小時內查獲林姓男子到案，訊後依照縱火未遂及恐嚇罪嫌移送偵辦。

據了解，林男（31歲）跟前女友劉女（27歲）日前分手之後，林男始終還是忘不了舊愛，多次想要跟她復合，並且跑到劉女蘆洲社區住處去等人，希望可以感動她，但劉女鐵了心要跟她斷絕男女交往關係。林男「見笑轉生氣」又以交往期間有金錢往來糾紛為理由，轉而騷擾前女友，讓對方深受困擾。

6日中午12時許，林男避開保全視線闖入社區內，先是在劉女門口咆哮要她出來見面，但由於前女友不想再理睬他，林男憤而拿出預藏好的寶特瓶，將裝在裡面的汽油潑灑在劉女住家門口，隨後騎車逃逸。

警方獲報後組成專案小組調查，發現被害人與犯嫌是男女朋友關係，經調閱監視器掌握行蹤後，3小時內在蘆洲將林男逮捕歸案，林男也對自己的行為相當懊悔，訊後將依刑法縱火未遂及恐嚇罪依法偵辦。

▼林男用來裝汽油的寶特瓶。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼林男犯案後騎車逃逸，3小時內就被警方查緝到案。（圖／記者陳豐德翻攝）



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