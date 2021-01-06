台中安和路去年97起車禍、半年奪3命　里民怕怕：要辦法會

▲台中市議員楊正中表示，安和路短短半年已奪走3條人命，要求市府盡速改善。（圖／楊正中服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市西屯區安和路車禍頻傳，去年一整年即發生97起車禍，半年內奪走3條人命，而且最近2星期已有5起車禍，居民人心惶惶，甚至傳出要舉辦法會，安撫民心，市府6日會勘表示，將研議提高照明、增加機動測速照相加強執法，降低車禍發生率。

▲台中市交通局等單位會勘，將盡速研議改善方案。（圖／台中市政府提供）

市議員楊正中指出，去年6月份發生一起死亡車禍後，當時交通局、警察局有辦理會勘，也提出改善措施，不料12月又發生死亡意外，不禁讓人懷疑交安改善在哪裡？

楊說，安和路路幅很寬，卻只有單邊有路燈，照明顯然不足，而且交通局所提的改善措施之一就是增加照明，既然如此，卻又以台電因該路段有高壓電，不願意為雙側路燈接電為由，遲遲不願裝設。

他建議測速照相固定桿應設置在進入社區之前，且兩邊都要設，才能達到嚇阻作用，而不是只設單邊，而且還設在出了社區之後，這樣完全沒有警示效果。

協和里里長陳靖益表示，里內短短半年因為車禍事故死了3人，而且最近2星期至少又發生5起車禍，居民人心惶惶，為了祈求平安，里內已傳出要辦理法會的聲音。

交通局表示，將調閱事故資料，與警察局針對事故發生原因研商改善方案，也呼籲駕駛人行經該路段時勿超速，遵守交通規則及標誌標線行駛。

建設局說明，去年12月底已在安和路、協和南巷口增加1處照明，至於目前僅單側照明一事，正研議提高照明方式，評估核可後將加速改善。

警察局指出，將持續在該路段執行雙向機動式測速照相，加強交通執法，針對違規事件加強取締，維護用路人安全。

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