失蹤老翁跌圳溝受困　善警合力救援家屬感激

▲台南市善化分局善化派出所警方，在民眾協助下，將楊翁從2米深的圳溝內救起，家屬十分感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

家住台南市善化區79歲楊姓男子，12月20日上午9時許騎乘紅色淑女腳踏車外出後失聯，家屬報警協尋，善化分局以之前佳里林姓長者被發現陳屍水溝為鑑，動員警力與民眾協尋，結果在大圳溝內發現楊翁，因他掉進2米深溝內年邁無力自行脫困，警民合力將楊翁救起，楊翁家屬頻向救援員警表達感激。

楊翁失蹤4小時後，家人心急如焚，外出遍尋不著，20日下午趕緊向善化警分局茄拔派出所報案協尋。警方除調閱監視器，並查訪附近住戶探詢楊男去處，後來接獲民眾報案指出，有名老翁跌落2米深的大圳溝內，善化警方同步通報消防局前同支援，善化派出所警員胡書維、王嘉豪、江宗賢分別在大圳溝附近找尋，終於發現楊翁跌落在2米深的圳溝內，因其年邁，體力不濟，無法自行脫困，只能坐在圳溝內等待救援。

警方詢問楊翁怎會跌落圳溝內？均不發一語沒有無回應，初步檢視楊翁手部有些皮外傷，隨即附近熱心民眾將家中鋁梯靠在牆邊，警民合力將楊翁拉上岸邊，等待消防局到達，家屬也第一時間趕到現場，見其老父平安欣喜若狂。其子稱父親因年老記憶力退化，很多事都記不得，平時也很少出門，不知20日自行騎單車外出，直到中午沒回家吃飯，家屬便四處找尋不著，還求助警方協尋，還好有熱心民眾看見其父蹤影，警民合力救援父親，家屬感謝大家！

挑戰市場最低價格

