建構警銀攔阻詐騙通報網　南警單月阻詐10件達百萬

▲台南市警二分局長許坤田，偕同偵查隊隊長及轄區派出所所長，前往攔阻有功之金融機構，頒發感謝狀予有功主管及行員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局2020年12月成功攔阻10件，金額更是高達新台幣百萬以上，顯見已發揮相當大的功效，台南市警二分局長許坤田，偕同偵查隊隊長及轄區派出所所長，前往攔阻有功之金融機構，頒發感謝狀予有功主管及行員。

詐欺手法層出不窮且日新月異，民眾經常在智慧型手機通訊交友軟體上，認識利用假投資、假交友、假求職及假冒公署話術圈套後，誘騙其前往銀行匯款至指定帳戶，或是將帳戶內金錢領出後，由專人至家中領取或代為匯入指定之帳戶保管等等。

台南市警二分局有鑑於此，強化與轄內金融機構通報機制，尤其最近成功攔阻件數日漸增加，攔阻金額更是高達新台幣百萬以上，均是在銀行行員的主動關懷提問，同時觀察民眾舉止、神情下，立即通報轄區派出所協助，在行員與員警共同勸說之下，民眾終於發現係詐騙行為，打消匯帳或領款念頭，保住辛苦血汗錢，便頻頻向攔阻行員及員警道謝。

台南市警二分局長許坤田，十分重視銀行協助攔阻詐騙功績，得訊後均立即偕同偵查隊隊長及轄區派出所所長前往攔阻有功之金融機構，頒發感謝狀予成功攔阻提款之經（襄）理及行員，表示對於提款民眾施以關懷提問，藉以觀察民眾的神情及對答情形，以聊天方式來爭取時間，通報轄區員警前來協助，讓陷入詐術迷思的民眾取消匯款念頭，有效成功攔阻民眾匯款受騙，經二分局與中西區各家銀行通力合作，逐步建構阻詐通報機制，例如2020年12月成功攔阻10件，金額更是高達新台幣百萬以上，顯見已發揮相當大的功效。



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