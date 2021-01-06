乾兒乾弟「內賊」全落網！醫美貴婦PO文：感謝神明一直在

▲施男及張男紛紛落網 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄張姓醫美貴婦日前指控，她好心收留施姓乾兒子到家裡住，卻慘被偷了總價3000萬元的現金及物品。高雄警3日晚間先是逮捕涉案的施男，6日凌晨也在新竹將2名共犯（其中一人為張女乾弟弟）帶回偵辦。如今涉案3名犯嫌全數落網，張女稍早也於臉書發文，感謝神明幫助，指出在事情發生前後都有神明托夢，最後也再次強調，「雖然大家總笑我笨，可是真的不是這樣的」，重申自己當初供外人借宿，僅是出於良善。

▲張女於臉書發文，表示感謝神明冥冥之中的幫忙。（圖／翻攝當事人臉書）

回顧案情，張女向警方指控，因為施男自稱長期被家暴才收留他，沒想到家中財物包括手錶、鑽戒、美金、人民幣、黃金等物全被偷光，總損失約3,000萬元。警方2020年12月31日獲報後，事隔3天順利將施男逮捕到案。

然而，施男到案後卻否認行竊，還自稱自己在大陸是「鴨王」（意旨紅牌男公關），家中的千萬現金都是自己賺來的，不可能行竊。對此，貴婦知情後氣得於臉書再度發文，「他長那樣怎麼當鴨啦」，並無奈表示自己真的臭掉了。

此外，檢警勘驗貴婦住處大樓監視器，發現案發當天除了施男之外，還發現有另名男子出現，檢警懷疑還另有2名共犯，且其中一人還是貴婦的乾弟弟，而警方6日凌晨也在新竹將人逮捕，全案目前正積極偵辦中。

對於3名犯嫌全數落網，案情逐漸明朗，張女稍早也於臉書發文表示，「感謝神明一直在，穩定我的心性，從一發生很多人問我怎麼如此平靜，是因為我知道神明不會讓任何人傷害我，同時在事情發生前後都有來託夢告知」，她同時也感嘆，「人在做，天在看，人永遠要守著自己心中那把尺，永遠要了解因果、了解業因並且守住良善」。她說，案發以來大家總笑她笨，但事情真的並非如此，「人世間只是一個體驗感受頓悟的過程…對得起自己即可。」

▲▼高雄醫美貴婦遭竊3千萬，警方起獲贓物。（圖／記者吳世龍翻攝）