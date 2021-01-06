寒流部隊明殺到「連續凍台48hrs」比上波猛　台北一起床體感6°C

▲▼北方強烈冷空氣開始南下，中午過後溫度逐漸下降，越晚越冷，到了明天清晨，北部可能只剩下11度上下。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

記者賴文萱／台北報導

新一波寒流部隊殺到！明天北台灣氣溫將持續呈現下降趨勢，一早可能就會降到10度以下，下半天起，其他地區也會逐漸感受到降溫，根據氣象局預報資料，台北信義區、大安區等早上體感就只剩6度。氣象局表示，這波寒流預估北台灣低溫10度以下時間將長達48小時，比跨年寒流還久，且風速強、水氣偏多，感受上會更加濕冷。

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天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，北方強烈冷空氣開始南下，今中午過後溫度逐漸下降，越晚越冷，到了明天清晨，北部可能只剩下11度上下。明天白天，寒流繼續往南衝，溫度還會繼續降，明晚達到最低點，約莫7-8度，以周五整天最寒冷。

▼寒流明來襲，3縣市體感降到-1、-2度。（圖／中央氣象局）

根據氣象局預報資料顯示，明晚起在桃園、新竹、苗栗等地區，體感溫度下探-1度、甚至-2度，另外，明早台北信義區、大安區等體感也只剩下6度。

氣象預報員葉致均指出，明天寒流南下影響到9日，這波強度最強時間為8日一整天到9日清晨，屆時中部以北、東北部低溫下探6-8度，其他地區也僅10-11度。這次連續低溫時間跟跨年寒流相比更略長一點，預估北台灣低溫10度以下時間將長達48小時，因為風速強、水氣偏多，所以感受上會更加濕冷。

由於水氣較多，明上半天到8日基隆北海岸及大台北地區降雨時間較長，其中，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區及中南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲，花東也會有局部降雨。

▲若水氣跟溫度配合，合歡山有機會下雪。（圖／資料照／合歡山賞雪機動團粉絲專頁授權提供，社友唐克壇攝）

若水氣跟溫度配合，明天入夜到8日，北台灣1000-2000公尺高山、中南部3000公尺以上高山都有下雪機會。8日下半天起到9日水氣逐漸減少，僅剩北部、東半部有降雨，高山降雪機會逐漸降低。

10日寒流減弱，但清晨還是偏冷，白天起氣溫才會回升，屆時北部、東半部高溫16-18度，中南部可回到20度以上。但北部、東半部仍有局部降雨，其他多雲到晴。

11日又有另一波冷空氣，強度為強烈大陸冷氣團等級，雨區預估仍以北部、東半部為主，其他地區為多雲到多雲到晴。

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