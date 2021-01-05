邱毅罵李敖「厲鬼」無罪！李勘爆氣預告上訴：將繼續揭發他真面目

▲李戡不滿邱毅罵父親李敖「厲鬼」，又害他被大陸網軍出征，於2019年12月提告，北院5日判邱毅無罪。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

已故作家李敖兒子李戡於2019年間，質疑邱毅在大陸有收入未申報，遭邱毅怒罵「死皮賴臉、不肖子」，連父親李敖也被罵「厲鬼」；李戡不滿挨罵、甚至因邱毅帶起的風向，害他被大陸網軍出征，氣得於12月，自訴告邱毅妨害名譽、侮辱死者等罪，北院於5日判邱毅無罪，李戡得知結果也預告上訴，「繼續揭發邱毅的真面目」。

李勘提告時表示，他因質疑邱毅的大陸收益申報不實，遭對方在網路節目謾罵，尤其說父親李敖是「厲鬼」，讓他特別不能接受，「厲鬼是指死得非常難看的鬼，還不是一般的鬼，我覺得非常嚴重」。

邱毅不僅回嗆「死皮賴臉、不肖子」，更指李勘被總統蔡英文收買，李戡無奈表示，「大陸是民族主義非常高漲的地方，只要邱毅指誰是台獨、誰收了蔡英文好處，他的600萬粉絲就會去洗版、霸凌，我就是受害者」。

李勘今日雖有到庭，卻因錯過宣判，而沒有進一步聽到判決理由，但他已在臉書預告上訴，「邱毅罵我死皮賴臉、內心骯髒、侮辱我爸是厲鬼、誹謗我『被蔡英文收買』，為什麼法官判邱毅無罪？」、「接下來到高等法院，我會繼續揭發邱毅的真面目」。

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