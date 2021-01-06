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銓敘部提案修法　公務員月退依物價指數調整、繳付自提儲金免課稅　

▲▼銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）

▲銓敘部。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

銓敘部提案修法，針對公務人員退休後所領月退金或遺族所領月撫卹金或遺屬年金，應隨消費者物價指數（CPI）適時調整，另外，公務員及政務官退休後轉私校任職，將「不停發月退金」，改採比例停發。草案待函送考試院通過後轉送立法院，預計下會期三讀。

銓敘部放送「大紅包」！提出《公務人員退休資遣撫卹法》、《政務人員退職撫卹條例》部分條文修正草案。增訂公務人員依規定按月繳付之退撫基金費用，不計入繳付年度薪資收入課稅，公務員及政務官退休後轉私校任職，將「不停發月退金」，月退金隨消費者物價指數調整。

草案修訂，公務人員退休後所領月退休金，或遺族所領之月撫卹金或遺屬年金給付金額，當消費者物價指數達5％時，應由考試院會同行政院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率，另定調整比率，或至少每4年檢討。

此外，對於公務員及政務官退休後轉任私校當「門神」，除可領月退俸外還能領取高薪遭疑「雙薪肥貓」，因此明訂不得領取退休金，不過大法官認定此條例違憲。

本次修法「刪除支領或兼領月退職酬勞金」，當政務人員退休後轉任有給職務者，將先暫停發給月退職酬勞金，日後退職提出相關證明後申復後，再予恢復發給，並補發停發期間之月退金。

該草案增訂政務人員繳付自提儲金，不計入繳付年度薪資課稅，將可為公務員和政務官節省不少稅金。銓敘部表示，相關草案已送考試院，預計通過後送立院審議，盼趕在下會期完成三讀。

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