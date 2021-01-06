　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

富王鴨肉二度認錯「對象卻是正妹」　寫118字：不該在鴨肉上灑鹽　

▲▼台中市環保局上午獲報指富王鴨肉店重新營業，排放油煙，稽查人員前往發現大門深鎖。（圖／記者鄧木卿攝）

▲富王鴨肉店仍大門深鎖，卻在FB狂發文刷存在感。（圖／記者鄧木卿攝）

網搜小組／劉維榛報導

台中北屯區富王鴨肉店因辱罵熊貓外送，成了眾矢之的，如今疑似新創粉專「新富王鴨肉專賣店」想重起爐灶，而今（6）日店家2度發文道歉，不過對象仍是寵物鴨被賣掉的正妹，弔詭的是，粉專4日已「黑白鴨照」道歉，如今又道歉一次，卻始終沒把寵物鴨照給撤掉，實在讓人霧裡看花！

以不雅字眼「毛長齊再出來講話」而爆紅的富王鴨肉店，任何風吹草動，都會引發朝聖網友看笑話，今日稍早，新粉專「新富王鴨肉專賣店」再度發出道歉啟事，全文如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

本人在此與XX小姐鄭重的道歉
先前使用鴨主的鴨照未有經過本人同意
也不清楚鴨鴨對主人的重要性與事情經過
一夜的輾轉難眠掛心著此事
覺得自己真的不該如此又造成XX小姐的傷害
我不應該在妳的鴨肉上灑鹽
希望妳能原諒我 也望您的鴨鴨能早日返回您身邊

▲▼刊登道歉啟示，但道歉對象是之前發文尋鴨的正妹（圖／翻攝富王鴨肉）

▲正妹怒了，不滿失蹤的毛小孩無端捲入紛爭！（圖／翻攝新富王鴨肉專賣店FB）

原來日前一名正妹的寵物鴨被家人賣掉，在「爆廢公社公開版」貼文尋毛小孩，無奈至今鴨鴨沒半點消息，還被粉專盜用圖片，當成粉專大頭貼，無聊當有趣的行為，讓正妹本尊氣轟「你他媽有水準嗎？這家店真的可以關門了。」

而本站4日曾報導《富王新粉專PO「黑白鴨照」道歉　169字曝隱情再遭留言灌爆》，粉專寫下「因今日本店外送風波導致網民砲火不斷，於是放了張可愛小鴨的照片欲緩和氣氛，不知道此照片背後的隱情，遭有心人士刻意曲解，造成美女鴨主誤解，我們非常抱歉。」

事隔兩天，粉專今日又寫下118字道歉，結果PO完文，卻沒有要把大頭貼與黑白鴨照給撤下，引發網友痛批「這篇道歉文才叫灑鹽」、「有心要道歉了，就順便跟熊貓那位小姐，公開道歉，就此和解，你認為呢」、「今天會開門嗎」、「一點誠意都沒有」。

▼粉專寫下118字道歉文！（圖／翻攝新富王鴨肉專賣店FB）

富王鴨肉二度認錯「對象卻是正妹」　寫118字：不該在鴨肉上灑鹽　

ET快訊
買地瓜球沒號不能取餐給負評　老闆嗆「別高攀」被罵爆道歉了
「直逼霸王級」下波寒流凍3天　體感-1度暴冷區域出爐
富王鴨肉二度認錯「對象是正妹」　寫118字：不該在鴨肉上灑鹽
菲空姐跨年夜開房狂歡慘遭11男集體性侵　最後身影曝光
「鴨王」涉竊3000萬！貴婦乾弟弟門外接應　凌晨新竹落網

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶跟空中女王告別　華航「747退役微旅行」350名額開賣就秒殺

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

快訊／再增2例境外移入！陳時中下午2時10分例行記者會說明

富王鴨肉二度認錯「對象卻是正妹」　寫118字：不該在鴨肉上灑鹽　

沒14天居檢！「返台2天」就做膀胱碎石手術　衛生局：經醫院同意入院

買地瓜球「沒號不能取餐」給負評　老闆嗆別高攀！不敵圍剿道歉

13歲男童「鼻過敏險失明」　鼻竇炎引發蜂窩性組織炎！嚴重恐致命

醫曝「台灣至少鎖國到3月」　重啟國門關鍵在疫苗＋全球疫情

快訊／台鐵號誌異常！　「苗栗至銅鑼」北上南下列車延誤

高雄學生奔250m追校車！1駕駛、2騎士接力幫忙終上車　3萬人淚推

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

搶跟空中女王告別　華航「747退役微旅行」350名額開賣就秒殺

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

快訊／再增2例境外移入！陳時中下午2時10分例行記者會說明

富王鴨肉二度認錯「對象卻是正妹」　寫118字：不該在鴨肉上灑鹽　

沒14天居檢！「返台2天」就做膀胱碎石手術　衛生局：經醫院同意入院

買地瓜球「沒號不能取餐」給負評　老闆嗆別高攀！不敵圍剿道歉

13歲男童「鼻過敏險失明」　鼻竇炎引發蜂窩性組織炎！嚴重恐致命

醫曝「台灣至少鎖國到3月」　重啟國門關鍵在疫苗＋全球疫情

快訊／台鐵號誌異常！　「苗栗至銅鑼」北上南下列車延誤

高雄學生奔250m追校車！1駕駛、2騎士接力幫忙終上車　3萬人淚推

彰化路殺高峰曝！每月10.4起死亡車禍　晨4到8時機車族3原因喪命

空姐跨年趴「遭集體硬上」慘死飯店浴缸　涉案11男長相曝光！

日122人染新冠家中猝死！專家曝醫療體系漏洞　緊急狀態需2個月

韓藝瑟突曝光「男生頭」超短髮照　粉絲震驚之餘狂讚：你好帥

北市男騎贓車「穿保全外套」偷捷運電纜　正牌保全識破報警

銀白世界再現？太平山明起可望0度以下！1/7午後禁止入園

德微12月營收1.4億近兩年單月新高　今年業績可望創高

搶跟空中女王告別　華航「747退役微旅行」350名額開賣就秒殺

不確定KD將隔離多久　奈許：他缺陣更要全力以赴

全美確診數激增！大聯盟限制球團提前春訓　違規將懲處

她跨年索吻！轉頭秒傻眼...男友跟媽媽深情嘴對嘴還伸舌頭

生活熱門新聞

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

士林夜市遊客剩2成　商圈：水果攤貢獻最大

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝

高雄學生奔250m追校車！　1駕駛、2騎士接力幫忙終上車

外送員接到千元單：又來！內行親曝不爽內幕

寒流凍7天探5°C！北北基宜大雨　全台一周低溫出爐

T妹拍片「教穿哺乳衣」　被檢舉吸毒全下架

獅+虎「強迫混種」生畸型彪！台南蛇王爭議多

南投「阿北出事了」撞賓士…她嬌喘叫出來

屁孩鑽砂石車底　炫27秒賭命片遭灌爆

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

陸新冠疫苗副作用多達73種　專家驚呼：世上最危險

快訊／花蓮凌晨「規模4.2」極淺層地震！6縣市有感

更多熱門

相關新聞

男攻白姑大山失聯7天！溪旁留「SOS＋名字」求救石塊

男攻白姑大山失聯7天！溪旁留「SOS＋名字」求救石塊

台中市一名50歲陳姓男子去年12月26日跟著登山隊，赴南投縣仁愛鄉單攻白姑大山，不料，原定當晚下山，他卻突然失聯。消防局獲報後立刻展開搜索，但事發至今已搜救7天，還沒找到人，但根據最新消息指出，該山域登仙溪沿線出現「SOS石塊」的求救標誌，且因右上方留有男子姓名一字「充」，因此搜救人員不放棄，將持續沿著溪谷找人。

漁船撞防波堤沉沒！55歲船長遺體4天後才尋獲

漁船撞防波堤沉沒！55歲船長遺體4天後才尋獲

快訊／宜蘭男「低溫捕鰻苗」被浪沖走　直升機搜救中

快訊／宜蘭男「低溫捕鰻苗」被浪沖走　直升機搜救中

後院挖出白骨！化驗才知是失蹤兒子

後院挖出白骨！化驗才知是失蹤兒子

登山隊攻白姑大山　1男石瀑區失聯

登山隊攻白姑大山　1男石瀑區失聯

關鍵字：

新富王鴨肉專賣店寵物鴨失蹤道歉

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

李李仁凌晨PO文再道歉！

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

士林夜市遊客剩2成　商圈：水果攤貢獻最大

100情婦100棟房！　陸貪官賴小民判死

監視器驚見杏林醫院一幕！學生尖叫　教官沉默了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面