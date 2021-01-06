富王鴨肉二度認錯「對象卻是正妹」　寫118字：不該在鴨肉上灑鹽　

▲富王鴨肉店仍大門深鎖，卻在FB狂發文刷存在感。（圖／記者鄧木卿攝）



網搜小組／劉維榛報導

台中北屯區富王鴨肉店因辱罵熊貓外送，成了眾矢之的，如今疑似新創粉專「新富王鴨肉專賣店」想重起爐灶，而今（6）日店家2度發文道歉，不過對象仍是寵物鴨被賣掉的正妹，弔詭的是，粉專4日已「黑白鴨照」道歉，如今又道歉一次，卻始終沒把寵物鴨照給撤掉，實在讓人霧裡看花！

以不雅字眼「毛長齊再出來講話」而爆紅的富王鴨肉店，任何風吹草動，都會引發朝聖網友看笑話，今日稍早，新粉專「新富王鴨肉專賣店」再度發出道歉啟事，全文如下：

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本人在此與XX小姐鄭重的道歉

先前使用鴨主的鴨照未有經過本人同意

也不清楚鴨鴨對主人的重要性與事情經過

一夜的輾轉難眠掛心著此事

覺得自己真的不該如此又造成XX小姐的傷害

我不應該在妳的鴨肉上灑鹽

希望妳能原諒我 也望您的鴨鴨能早日返回您身邊

▲正妹怒了，不滿失蹤的毛小孩無端捲入紛爭！（圖／翻攝新富王鴨肉專賣店FB）



原來日前一名正妹的寵物鴨被家人賣掉，在「爆廢公社公開版」貼文尋毛小孩，無奈至今鴨鴨沒半點消息，還被粉專盜用圖片，當成粉專大頭貼，無聊當有趣的行為，讓正妹本尊氣轟「你他媽有水準嗎？這家店真的可以關門了。」

而本站4日曾報導《富王新粉專PO「黑白鴨照」道歉 169字曝隱情再遭留言灌爆》，粉專寫下「因今日本店外送風波導致網民砲火不斷，於是放了張可愛小鴨的照片欲緩和氣氛，不知道此照片背後的隱情，遭有心人士刻意曲解，造成美女鴨主誤解，我們非常抱歉。」

事隔兩天，粉專今日又寫下118字道歉，結果PO完文，卻沒有要把大頭貼與黑白鴨照給撤下，引發網友痛批「這篇道歉文才叫灑鹽」、「有心要道歉了，就順便跟熊貓那位小姐，公開道歉，就此和解，你認為呢」、「今天會開門嗎」、「一點誠意都沒有」。

▼粉專寫下118字道歉文！（圖／翻攝新富王鴨肉專賣店FB）

