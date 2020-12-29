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後院化糞池挖出白骨！化驗才知是「失蹤19年兒子」　媳婦：我殺的

▲▼兒死在化糞池裡面 。（圖／翻攝自陸媒）

▲老夫婦在後院挖到兒子屍骨 。（圖／翻攝自陸媒）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河北省南宮市一對老夫婦早前清理自家後院時，意外在化糞池內挖到一具屍骨！他們嚇得立刻報警處理，經化驗比對才知，這具屍骨竟是他們失蹤19年的兒子。

據《海峽都市報》報導，阿海（化名）是這對老夫婦的獨生子，十幾年前在相親活動中認識吳姓妻子，也許是因為兩人沒有任何感情基礎，婚後大小紛爭不斷。

吳女因不滿丈夫家境貧困，有時連公婆都會一起罵，這讓阿海的父母氣得乾脆搬回老家住。不過事情並未就此平息，吳女還是和阿海一言不和就吵架，到最後連飯都不給丈夫吃。無奈的阿海只好3餐回家靠父母，這讓長輩看了也很不滿，聯合抨擊吳女根本沒有做到媳婦的本分。

幾天後阿海母親發現兒子一段時間都沒出現，也沒有來老家探望他們，就一起去問吳女，還打算勸兩人離婚。但媳婦卻說，某次阿海和她吵完架後就離家出走，說要去外地打工。

兩位老人家聽後沒再逼問，只是萬萬沒想到，阿海這一走消失了整整19年。

▲▼兒死在化糞池裡面 。（圖／翻攝自陸媒）

▲屍骨化驗後才得知這正是失蹤的兒子 。（圖／翻攝自陸媒）

丈夫失蹤後，吳女也和他離了婚，因此這間房子又回歸阿海的父母所有。兩人一開始以為是兒子在外地打工出了意外，相當傷心，但2015年在整理後院時，卻意外在化糞池內挖到一具屍骨，化驗後才得知這具屍體正是失蹤的阿海。

吳女之後被警方的逮捕，並坦承犯案，稱自己是在吵架過後，拿繩子從後方將阿海勒斃，再將屍體丟進化糞池，她也因殺人罪被捕入獄。

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