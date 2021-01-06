瀋陽「1傳27」染疫3原因曝光　醫再揭大連毒王篩11次才確診

▲大陸新冠肺炎疫情似乎有擴大的跡象。（圖／CFP，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

大陸遼寧省大連市日前出現「1傳33」的新冠肺炎毒王，沒想到瀋陽市也爆出一名從南韓返回的婦人確診，還傳染給另外27個人。林口長庚醫院副院長邱政洵分析3大原因，認為導致這種狀況的原因可能是個案病毒量少，或者採檢不夠確實，加上英國變種病毒的傳播力較高，也會增加超級傳播者出現的機會。

大連市衛生健康委員會副主任趙連2日證實，這位「1傳33」的個案是在未發病時參與11人的家庭聚會，導致另外10人染疫，經過流行病學調查，確認他的發病時間是去年12月15日，直到今年1月2日午夜為止，一共造成21例確診、無症狀感染者12例；此外，有5名關聯病例先後前往大連醫科大學附屬第二醫院就診，又造成3人染疫。

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▲遼寧省接連出現超級傳播者，瀋陽市更是進入「戰時狀態」。

然而，一波未平一波又起，瀋陽市也出現一名「1傳27」的毒王，據了解，這名67歲的婦人是從南韓返回，並在去年12月24日確診，但她在機場回報的第一次檢測結果為陰性，集中隔離期間做了第二次核酸檢測，結果同樣是陰性，解除隔離後就到處趴趴走，整整8天去了很多地方，因此造成多人染疫。

至於為何會在短時間內連續出現多位超級傳播者，林口長庚醫院副院長邱政洵向《自由時報》表示，由於這次大連的確診者驗了11次才驗出來，但國外通常5、6次就能檢測出結果，推測大陸的個案可能是病毒量少或採檢不夠確實；此外，考量到英國變種病毒的傳播力提升，如果病毒的傳播力增加，就會提高超級傳播者出現的機會，其次，染疫者如果患有慢性病或肥胖，也會導致病毒量提高，最後一點，萬一又是待在密閉空間，也會增加擴大感染的可能性。