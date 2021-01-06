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醫曝「台灣至少鎖國到3月」　重啟國門關鍵在疫苗＋全球疫情

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心5日公布新增2例境外移入確診，由於台灣自元旦起禁止外籍人士入境，如同「鎖國」，一度登上國際媒體版面，被認為台灣鎖國不利於持久戰。對此，林口長庚醫院副院長邱政洵認為，近一個月內恐怕難以重啟國門，是否可以解禁，還要視全球疫情以及疫苗施打情況來判斷，最快也要等到3月才有結果。

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣自元旦起加強邊境管控。（圖／記者李毓康攝，下同）

為了防範英國變異新冠病毒疫情擴大，台灣自元旦起禁止轉機、非本國籍人士入境，加強邊境管控，原來的商務泡泡，除了已經核准的，其他一律取消，目前暫定將實施一個月。消息傳開後，一度被外界認為是「鎖國」，當時指揮官陳時中也坦言，這次台灣跟日本的情況差不多。

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由於台灣防疫成效受到全球關注，決定加強邊境管控後，《紐約時報》隨即刊登報導，並以「台灣如何計畫（大致）免於疫情」為題，寫出雖然目前成功壓制疫情，但認為「台灣鎖國不利於持久戰」。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，現在各國都在觀察疫苗施打後的狀況，到底產生的免疫可以維持多久，是否能縮短居家檢疫天數，各國也都還沒有共識，未來會搜集各國措施和WHO的最新指引，一切都有可能納入台灣檢疫措施。

至於到底何時才能重啟國門，根據《聯合新聞網》報導，林口長庚醫院副院長邱政洵認為，台灣相對於日本、新加坡、香港而言，商務客比較少，如果本土個案或變異株增加，才需要進一步研議是否要加強居家檢疫措施，但近一個月內想要重啟國門恐怕不容易，畢竟還要評估全球疫情和疫苗施打情況，推測最快應該也要等到3月，才有可能逐步開放。

▲▼疫情,防疫措施,出入境,桃園機場,桃機,留學,邊境管制,出境,入境,武漢肺炎,新冠肺炎,境外移入,檢疫,境外生報到櫃檯,外國學生,僑生,陸生,境外生入境許可證明,境外生返台防疫小卡。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣宣布「鎖國」後，各大學共有4489名境外生進不來，教育部6日將跨部開會討論專案入境。

除了台灣之外，英國在變種病毒的肆虐下，第三度採取封城，日本政府也正在研擬，考慮暫停開放包含台灣、南韓、越南等11個國家地區的商務旅客簽證，大陸遼寧省甚至接連出現兩名超級傳播者，全球疫情並不樂觀。

此外，世界衛生組織先前宣布已經獲得北京當局同意，將派遣專家前往大陸調查疫情源頭，但世衛秘書長譚德塞5日在日內瓦總部視訊記者會上，罕見說出重話，證實其實已有專家搭機前往大陸，結果並未獲得簽證，讓他感到非常失望。

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